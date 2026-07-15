Zwaailichtendag Kerkrade viert tiende editie met hulpdiensten, demonstraties en activiteiten

Op zaterdag 29 augustus 2026 staat Kerkrade opnieuw in het teken van zwaailichten, sirenes en bijzondere hulpverleningsvoertuigen. Van 10.00 tot 17.00 uur vindt in het Stadspark en op de Markt de tiende editie van Zwaailichtendag Kerkrade plaats. Het evenement is gratis toegankelijk.

Bezoekers kunnen kennismaken met hulpdiensten en organisaties die dagelijks actief zijn voor veiligheid, zorg en ondersteuning. Volgens wethouder Nicolle Heijltjes van Evenementen en Stadsmarketing is Zwaailichtendag inmiddels een vaste publiekstrekker.

“De combinatie van toegankelijke publieksvoorlichting, demonstraties en activiteiten voor kinderen trekt ieder jaar veel bezoekers naar onze stad”, aldus Heijltjes. “Daarnaast is het evenement een blijk van waardering en respect voor de medewerkers uit deze sector.”

Koninklijke Marine keert terug naar Kerkrade

Tijdens de jubileumeditie is een breed aanbod aan voertuigen en materieel te zien. Onder meer de brandweer, politie en ambulancedienst zijn aanwezig. Ook RD4, de Veteranenorganisatie GOC Parkstad, het Rode Kruis, Stichting Wensulance, Phoenix4Kids, Handhaving en de buitendienst van de gemeente Kerkrade nemen deel.

Ook het promotieteam van de Koninklijke Marine keert terug naar het evenement. Op de Markt bouwt de marine een grote klimwand op. Volgens de organisatie is Zwaailichtendag Kerkrade het enige evenement in Zuid-Nederland dat de marine in 2026 bezoekt.

In gesprek met hulpverleners

Bezoekers krijgen volop gelegenheid om met hulpverleners in gesprek te gaan. Zij kunnen vragen stellen over hun werk, de voertuigen bekijken en meer te weten komen over de gereedschappen die tijdens noodsituaties worden gebruikt.

Daarnaast staan er verschillende demonstraties en doe-activiteiten op het programma.

Zelf een brand blussen en hindernissen overwinnen

Kinderen en volwassenen kunnen tijdens Zwaailichtendag ook zelf aan de slag. Zo kunnen bezoekers proberen een politiemedewerker te verslaan, hun weg zoeken tussen straatafval en oefenen met het blussen van een brand.

Voor eten en drinken zorgen verschillende standhouders, de vrijwilligers van de evenementenkeuken van GOC Parkstad en ondernemers uit het centrum van Kerkrade.

Prikkelarm moment voor gevoelige kinderen

Omdat Zwaailichtendag druk kan zijn en veel geluids- en lichtprikkels met zich meebrengt, organiseert de organisatie van 14.00 tot 14.30 uur een prikkelarm moment. De deelnemers schakelen tijdens dit halfuur zoveel mogelijk sirenes, zwaailichten en andere prikkelende middelen uit.

Hiermee wil de organisatie het evenement toegankelijker maken voor kinderen die gevoelig zijn voor drukte, licht en geluid.

Bijzondere kleurplaat van Rick Heckmanns

Ook bij de voorbereidingen is aandacht besteed aan inclusiviteit. De kleurplaat voor de tiende Zwaailichtendag is gemaakt door de 28-jarige Rick Heckmanns. Hij heeft autisme en is al jarenlang gefascineerd door hulpdiensten.

Rick maakte de afbeeldingen tijdens de creatieve dagbesteding van Radar bij de Vrije Akademie Parkstad. Hij werkte volgens de organisatie met veel enthousiasme aan de opdracht.

In de week voorafgaand aan het evenement wordt de kleurplaat verspreid onder basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Kerkrade. Kinderen kunnen hun kleurplaat tijdens Zwaailichtendag inleveren bij de stand van Handhaving.

De kleurplaat is daarnaast verkrijgbaar in de HUB en te downloaden via de website van Beleef Kerkrade.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 29 augustus 2026

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Stadspark en Markt in Kerkrade

Toegang: gratis

Prikkelarm moment: 14.00 tot 14.30 uur

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