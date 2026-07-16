Nederland schaalt op naar feitelijk watertekort door aanhoudende droogte

PARKSTAD – Door de aanhoudende droogte en de historisch lage rivierafvoeren heeft Nederland opgeschaald naar een feitelijk watertekort. Overheden en waterbeheerders nemen extra maatregelen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Voor inwoners van Parkstad blijft drinkwater gewoon beschikbaar.

Via regen en rivieren komt momenteel minder water Nederland binnen, terwijl de vraag naar water door het warme zomerweer juist hoog is. Volgens de landelijke waterbeheerders blijft deze situatie naar verwachting de komende weken aanhouden.

Op advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is daarom opgeschaald van niveau 1, een dreigend watertekort, naar niveau 2: een feitelijk watertekort.

Extra maatregelen om water te verdelen

Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en ministeries bepalen gezamenlijk welke maatregelen per regio nodig zijn. Daarbij wordt geprobeerd om water zo lang mogelijk vast te houden en zorgvuldig te verdelen over onder meer huishoudens, landbouw, natuur en scheepvaart.

Mogelijke maatregelen zijn het anders instellen van stuwen in de Rijntakken en het plaatsen van extra pompen. Ook kunnen sluizen minder vaak worden geopend om te voorkomen dat zout water verder het land binnendringt.

Voor de scheepvaart kunnen deze maatregelen langere wachttijden bij sluizen betekenen.

Daarnaast wordt overwogen om de stuw bij Hagestein gedeeltelijk te openen. Hierdoor kan meer zoet water via de Lek naar West-Nederland stromen. Dat moet helpen om de verzilting tegen te gaan en voldoende zoet water beschikbaar te houden.

Onttrekkingsverbod in Limburg

Ook in Limburg zijn vanwege de warmte en droogte al maatregelen van kracht. Waterschap Limburg heeft een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit beken en sloten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Het verbod geldt voor agrariërs en bedrijven, maar ook voor particulieren. Inwoners mogen daardoor geen water uit beken of sloten gebruiken om bijvoorbeeld een tuin te besproeien.

Water uit de kraan gebruiken om planten of de tuin water te geven valt niet onder dit verbod. Wel adviseren drinkwaterbedrijven om altijd bewust met drinkwater om te gaan, zeker tijdens warme en droge perioden.

Drinkwater blijft beschikbaar

Ondanks het feitelijke watertekort is er volgens de landelijke overheid voldoende drinkwater beschikbaar. De opschaling betekent dan ook niet dat huishoudens zonder kraanwater komen te zitten.

Inwoners hoeven geen drinkwater op te slaan. Wel helpt het om onnodig watergebruik te beperken, bijvoorbeeld door korter te douchen, de kraan niet onnodig te laten lopen en de tuin bij voorkeur in de vroege ochtend of avond gericht water te geven.

Water wordt langer vastgehouden

Rijkswaterstaat en de regionale waterschappen hebben de afgelopen weken al maatregelen genomen. Zo is extra zoet water opgeslagen in het IJsselmeer en Markermeer, zijn regionale waterpeilen verhoogd en worden pompen en sluizen ingezet om het water beter te verdelen.

Waterschap Limburg houdt de situatie in de provincie nauwlettend in de gaten. Het waterschap neemt onder meer maatregelen om water in beken en de bodem langer vast te houden en controleert de gevolgen van de droogte voor vissen, natuur en waterkwaliteit.

Inwoners van Parkstad wordt geadviseerd de actuele maatregelen en eventuele wijzigingen te volgen via Waterschap Limburg en de landelijke Droogtemonitor.

Foto: Lidia Carreno Photography

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