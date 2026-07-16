13 Maastrichtse winnaars delen €100.000: woon jij op deze postcode?

Goed nieuws voor dertien inwoners van Maastricht. Tijdens de gratis Bonustrekking van de Postcode Loterij is op postcode 6217 VH een bedrag van maar liefst €100.000 gevallen.

De prijs wordt verdeeld onder alle winnaars die met deze postcode meespeelden. Afhankelijk van het aantal loten ontvangen zij een bedrag tussen de €5.555 en €16.666.

De winnaars worden persoonlijk door de Postcode Loterij geïnformeerd. Het prijzengeld wordt naar verwachting binnen vier weken overgemaakt.

Gratis lot leverde duizenden euro’s op

Voor deze Bonustrekking konden alle Nederlanders van 18 jaar en ouder tot en met 13 juli 2026 gratis een lot activeren. Ook mensen die normaal niet deelnemen aan de Postcode Loterij konden eenmalig kosteloos meespelen.

Met het gratis lot maakten deelnemers kans op verschillende geldprijzen. De hoofdprijs bestond uit €1 miljoen, te verdelen over één winnende postcode.

Voor dertien deelnemers uit Maastricht pakte de actie bijzonder goed uit. Zij mogen samen €100.000 verdelen.

Hoeveel krijgen de winnaars?

Het exacte bedrag verschilt per persoon en hangt af van het aantal loten waarmee is meegespeeld. De prijzen lopen uiteen van:

€5.555 tot €16.666 per winnaar.

De Postcode Loterij maakt alle uitslagen bekend op de eigen uitslagenpagina.

Over de Postcode Loterij

Bij de Postcode Loterij vormt de postcode samen met het huisnummer het lotnummer. Daardoor winnen deelnemers regelmatig samen met mensen uit hun buurt.

Minimaal 40 procent van de lotprijs gaat naar goede doelen. Sinds de oprichting in 1989 heeft de loterij naar eigen zeggen ruim €8,7 miljard geschonken aan organisaties op het gebied van mens, natuur, gezondheid en welzijn.

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