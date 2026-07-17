Advendo Sneek steelt de show tijdens WMC in de Wijk bij LHC

WMC in de Wijk bij LHC De toegang was gratis (vrije gave) en maar liefst 3.000 bezoekers waren op de been. SG Fanfarenzug Potsdam mocht als eerste de grasmat van LHC betreden om acte de présence te geven. Wat mij betreft viel het optreden tegen, zeker in vergelijking met enkele jaren geleden. Er was weinig over van de indrukwekkende show die ik van hen gewend was. Ik heb hen al vaak aan het werk gezien en steeds ademloos genoten van het fantastische paukenwerk. Wel moet ik erbij zeggen dat SG Fanfarenzug inmiddels grotendeels is verjongd en veel van de voormalige toppers niet meer van de partij waren. Dat was duidelijk merkbaar. Chien Kuo HS Marching Band uit Taiwan bracht daarentegen een wervelende show waarvoor Nederlandse showbands zeker niet hoeven onder te doen. Het publiek genoot zichtbaar en beloonde het optreden met een daverend applaus. Strausberg had meer in de mars dan Potsdam en bracht meer showspektakel, waardoor het optreden beter uit de verf kwam. Drum- en Showfanfare Advendo Sneek was voor mij de onbetwiste winnaar van de avond. De muzikanten werden als helden onthaald en brachten een optreden dat zowel muzikaal als qua show nagenoeg perfect was. De absolute toppers van deze avond. Natuurlijk heb ik in de loop der jaren indrukwekkender WMC-optredens meegemaakt. Misschien ben ik daardoor ook wat verwend geraakt. Dat neemt niet weg dat de organisatie de circa 3.000 bezoekers een prachtige avond heeft bezorgd. We mogen trots zijn dat een evenement als WMC in de Wijk nog altijd zoveel mensen weet te trekken. En eerlijk is eerlijk: de sfeer in de wijk is bijzonder, al blijft een optreden in het Parkstad Limburg Stadion toch weer een beleving van een heel andere orde

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

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