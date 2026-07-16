Nieuwe leeuwenman vindt voorzichtig zijn plek in GaiaZOO

GaiaZOO heeft sinds juni 2026 weer een mannelijke leeuw. De vijftienjarige Afrikaanse leeuw kwam vanuit Kopenhagen naar Kerkrade en is de opvolger van de geliefde leeuwenman die in december 2025 op 21-jarige leeftijd overleed.

Met zijn komst hebben de twee leeuwinnen in het verblijf na enkele maanden weer gezelschap van een mannetje.

Voorzichtige kennismaking met de leeuwinnen

De kennismaking tussen de nieuwe leeuwenman en de twee leeuwinnen verloopt voorzichtig. Het mannetje zoekt toenadering, maar de leeuwinnen laten duidelijk merken dat hij voorlopig enige afstand moet bewaren.

Wanneer hij te dichtbij komt, trekken de leeuwinnen hun bovenlip op. De leeuw reageert soms met luid gebrul, maar respecteert hun waarschuwing en trekt zich vervolgens terug.

Volgens de verzorgers hoort dit gedrag bij het natuurlijke proces waarin de dieren aan elkaar moeten wennen. De introductie gebeurt daarom stap voor stap en onder nauwlettend toezicht.

Indrukwekkend nieuw leeuwentrio

Voor bezoekers is het bijzonder om de drie leeuwen samen te kunnen zien. De nieuwe leeuwenman valt op door zijn volle manen en zijn relatief jeugdige uitstraling. Daarmee heeft hij een duidelijk ander voorkomen dan zijn hoogbejaarde voorganger.

Hoewel de onderlinge verhoudingen nog verder moeten worden opgebouwd, lijken de eerste ontmoetingen hoopgevend. Het zal enige tijd kosten voordat de drie dieren volledig aan elkaar gewend zijn.

Door Peter Trompetter

Foto: Peter Trompetter Fotografie

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