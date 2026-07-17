Alcatraz Open Air maakt zich op voor vier dagen keiharde metal in Kortrijk

Metalheads uit Limburg kunnen de agenda alvast blokkeren. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus 2026 verandert Kortrijk opnieuw in het decor van Alcatraz Open Air. Ook veel liefhebbers uit Nederlands-Limburg reizen ieder jaar af naar dit grote metalfestival bij onze Belgische buren. Parkstad Actueel is dit jaar aanwezig en brengt verslag uit van het festival.

Alcatraz Open Air presenteert in 2026 maar liefst 123 bands, verdeeld over meerdere podia. Op de affiche staan grote namen als Powerwolf, Lamb of God, Arch Enemy, Slaughter to Prevail, Savatage, Body Count, Saxon, Testament, Alestorm, Amenra, Soulfly, Biohazard, Hatebreed, Primus en Channel Zero.

De donderdag vormt de stevige aftrap met onder anderen Alestorm, Channel Zero, Soulfly, Imminence en Heidevolk. Op vrijdag staan onder meer Slaughter to Prevail, Savatage, Body Count, Amenra en Thy Art Is Murder geprogrammeerd. Arch Enemy, Testament, Hatebreed, Biohazard en Primus maken zaterdag hun opwachting. Zondag wordt het festival afgesloten met onder anderen Powerwolf, Lamb of God, Saxon, Satyricon en The Ghost Inside.

Tickets voor Alcatraz Open Air

Er zijn tickets verkrijgbaar voor afzonderlijke festivaldagen en voor het volledige festival. De organisatie biedt daarnaast campingtickets, viparrangementen en reispakketten met een festivalticket en hotelovernachtingen aan. De vermelde ticketprijzen in de officiële ticketshop zijn inclusief service- en betalingskosten.

Tickets en actuele prijzen zijn verkrijgbaar via de officiële ticketpagina van Alcatraz Open Air.

Parkstad Actueel reist in augustus af naar Kortrijk om de sfeer, optredens en belevenissen van de vele Limburgse metalfans vast te leggen. Houd onze website en sociale media dus goed in de gaten voor het verslag en de foto’s!

Meer informatie en het volledige programma vind je hier

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