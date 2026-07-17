Drie dagen feest tijdens WOEËSJ-STOCK in Simpelveld

SIMPELVELD – Simpelveld maakt zich op voor een feestweekend vol livemuziek, gezelligheid en Limburgse sfeer. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september viert CV Woeësj-joepe het bijzondere jubileum van 7×11 jaar met het driedaagse festival WOEËSJ-STOCK.

Het evenement vindt plaats op het evenemententerrein achter het gemeentehuis van Simpelveld. Bezoekers kunnen drie dagen lang genieten van muziek en feest in het hart van Zumpelveld.

Drie dagen livemuziek

WOEËSJ-STOCK staat volledig in het teken van het 77-jarig jubileum van CV Woeësj-joepe. De organisatie belooft drie dagen feest, drie dagen livemuziek en drie dagen Simpelveld op zijn best.

Wie het hele weekend wil meemaken, kan een passe-partout kopen voor 55 euro. Met dit ticket krijgen bezoekers op zondag 20 september gratis toegang.

Losse entreetickets kosten:

Vrijdag 18 september: 22 euro

Zaterdag 19 september: 33 euro

Zondag 20 september: 11 euro

Brunch met ‘Sjpek, Ei & Woeësj’

Op zondag begint het programma met een gezamenlijke brunch. Bezoekers met een passe-partout kunnen voor slechts 1,11 euro een aanvullend ticket kopen voor ‘Sjpek, Ei & Woeësj’.

De brunch vindt plaats van 11.30 tot 13.00 uur en vormt de opwarmer voor het aansluitende Frühschoppen met Miserabel.

Tickets zijn verkrijgbaar via de QR-code op de festivalposter en via de online ticketshop van WOEËSJ-STOCK.

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