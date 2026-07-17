Cultura Nova maakt volledig programma voor jubileumeditie bekend

HEERLEN – Cultura Nova heeft het volledige programma voor de 35ste editie bekendgemaakt. Van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 6 september 2026 staan in Parkstad meer dan 250 voorstellingen op het programma. Het festival brengt theater, circus, dans, muziek, film en beeldende kunst samen en richt zich daarbij op de verbeelding, geschiedenis en toekomst van de regio.

De jubileumeditie wordt op vrijdag 28 augustus geopend met From Black to Rainbow van het Franse gezelschap Plasticiens Volants. Tijdens de spectaculaire openingsvoorstelling verschijnen grote, zwevende figuren boven het publiek.

Gedurende tien festivaldagen zijn voorstellingen te bezoeken op bekende podia, in galeries, tijdelijke musea en op bijzondere locaties verspreid door Parkstad.

Internationale gezelschappen naar Parkstad

Een van de internationale producties is Entre Chiens et Louves van het Franse Cirque Le Roux. In deze voorstelling worden circus en filmische scènes gecombineerd in een verhaal over solidariteit en menselijke veerkracht.

Het Spaanse gezelschap Cia. Pau Palaus presenteert ZLOTY, over een clown en een muzikant die na een grote tegenslag opnieuw moeten beginnen. In Theater Kerkrade brengt het Belgische gezelschap Laika de voorstelling HYPERSENSES, waarin theater wordt gecombineerd met smaak en andere zintuiglijke ervaringen.

Ook het Amerikaanse Kronos Quartet staat op het programma. Het strijkkwartet uit San Francisco speelt in Theater Heerlen een muzikaal programma rond oorlog, verlies en verdriet. Daarbij klinkt werk van onder anderen Neil Young, Trevor Weston, Yoko Ono en Mary Kouyoumdjian.

Compagnie Dyptik keert eveneens terug naar Parkstad. Het Franse gezelschap presenteert in Landgraaf Amin, waarin dans, muziek, trance en feest samenkomen.

Ruimte voor nieuwe Limburgse makers

Cultura Nova biedt tijdens de 35ste editie ook ruimte aan makers uit Limburg. Vanuit de makersselectie van VIA ZUID gaat Wild Woman – Part 1: The Bone Collector van Princess Isatu Hassan Bangura in première.

Bangura maakte in 2024 indruk met Great Apes of the West Coast, waarin zij op zoek ging naar haar West-Afrikaanse wortels. In haar nieuwe productie staat een rituele zoektocht naar verlies, herinnering en wedergeboorte centraal.

Daarnaast staan MC Makita met de droogkomische voorstelling Ashes to Ashes en Marleen Hendrickx met een productie over de negentiende-eeuwse Franse intersekse persoon Herculine Barbin op het programma.

In samenwerking met Intro in Situ Maastricht worden verschillende geluidskunstenaars gepresenteerd. Clarinde Wesselink brengt haar performance Zones of Tones in de tuin van Kasteel Wijlre. Het is volgens de organisatie de enige voorstelling van deze editie die buiten Parkstad plaatsvindt. Sommige uitvoeringen zijn bij zonsopkomst.

Lokale verhalen en stadsgesprekken

Ook verhalen uit de regio krijgen een plek binnen het festival. In Heerlerheide en Schandelen presenteert Stormkamer locatietheater over de zorg. De makers organiseren daarnaast stadsgesprekken waarbij inwoners worden uitgenodigd om mee te praten.

Op het festivalplein opent Els Huver dagelijks haar Kopsalon voor Hoofdzaken. Bezoekers kunnen plaatsnemen in een vintage kapsalon en luisteren naar korte persoonlijke verhalen.

Voorstellingen voor kinderen en families

Voor kinderen en families zijn onder meer Bowie for Babies van het Spaanse La petita malumaluga en De Exploderende Walvismusical van het gezelschap rond de Vlaamse maker Elsa van Dijk te zien.

Ook staan de verhalen van Amadou, gratis jeugdfilms op het festivalplein en een productie van het Belgische De Machienerie op het programma.

Iedere avond gratis muziek in de Spiegeltent

Elke festivaldag wordt afgesloten met een gratis concert in de Spiegeltent op het festivalplein. Daar treden onder anderen Omar Dahl uit België, Muovipussi uit Finland, Ketekalles uit Spanje en de Nederlandse acts Rico, Marathon en ZEA op.

ZEA sluit de concertreeks op zaterdag 5 september af met een drumband uit Makkum. Op het festivalplein is daarnaast de zogenoemde pyro-kermis van Cie. La Machine te bezoeken.

Kaartverkoop Cultura Nova 2026

Het volledige programma staat op de website van Cultura Nova. De reguliere kaartverkoop begint op vrijdag 17 juli 2026 om 11.00 uur. Vrienden van Cultura Nova kunnen volgens de organisatie eerder tickets reserveren.

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