Historische wandeling door Heerlen brengt het mijnverleden opnieuw tot leven

HEERLEN – Wie meer wil weten over de invloed van de mijnindustrie op Heerlen, kan op zaterdag 25 juli deelnemen aan een historische wandeling door de stad. Tijdens de route wordt stilgestaan bij de arbeidsomstandigheden van mijnwerkers, de komst van arbeidsmigranten en de gevolgen van de mijnsluitingen.

Hoewel Heerlen voor een belangrijk deel is gevormd door de mijnindustrie, is dit verleden tegenwoordig niet overal meer duidelijk zichtbaar. Tijdens de wandeling bezoeken de deelnemers verschillende plekken die herinneren aan de periode waarin de mijnbouw het dagelijks leven in de stad bepaalde.

Arbeid, migratie en het dagelijks leven

Onderweg komen verschillende onderwerpen uit de Heerlense mijngeschiedenis aan bod. Zo wordt verteld over de leef- en werkomstandigheden van de mijnwerkers en hun gezinnen. Ook de rol van arbeidsmigratie, de kerk en het onderwijs wordt besproken.

De snelle groei van de mijnindustrie bracht grote veranderingen met zich mee. Heerlen ontwikkelde zich in korte tijd van een relatief kleine plaats tot een belangrijk centrum van de Nederlandse steenkolenwinning.

Gevolgen van de mijnsluitingen

Tijdens de wandeling is eveneens aandacht voor de periode na de sluiting van de mijnen. De mijnsluitingen hadden grote economische en maatschappelijke gevolgen voor Heerlen en de rest van de voormalige Oostelijke Mijnstreek.

Door verschillende historische locaties te bezoeken, wil de organisatie laten zien hoe het mijnverleden de stad heeft gevormd en nog altijd invloed heeft op Heerlen.

Start bij Oranje-Nassaumijn I

De wandeling vindt plaats op zaterdag 25 juli. De deelnemers verzamelen om 11.00 uur bij de voormalige Oranje-Nassaumijn I in Heerlen.

De route eindigt rond 13.00 uur in het Lange Jan Park. Deelname is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over de geschiedenis van de mijnbouw, de arbeiders en de ontwikkeling van Heerlen.

De wandeling wordt georganiseerd door de Communistische Jongerenbeweging van Nederland.

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