Nieuwe wandelroute ‘Rondje Oud-Geleen’ voert langs historie en natuur

Wie kennis wil maken met de oorsprong van Geleen, kan vanaf nu de nieuwe wandelroute ‘Rondje Oud-Geleen’ volgen. De route is 8,6 kilometer lang en voert wandelaars langs historische straatjes, monumentale panden, lokale horeca en het groene Geleenbeekdal.

Onderweg geven drie informatiepanelen meer uitleg over de geschiedenis van Oud-Geleen en de omgeving. De route begint op het Wilhelminapleintje, dat tevens een van de herkenbare plekken in het oude centrum is.

Eerste wandelkaart officieel overhandigd

Wethouder Yvonne Salvino van de gemeente Sittard-Geleen ontving op donderdag 16 juli de eerste wandelkaart. Samen met Nicole Probst van de Winkeliers-ondernemersvereniging Oud-Geleen en Manon Luijten, algemeen directeur van Visit Zuid-Limburg, opende zij de wandelroute officieel.

Dat gebeurde door de onthulling van een informatiepaneel op het Wilhelminapleintje.

Volgens Salvino laat de route zien waar Geleen vandaan komt. Zij bedankte de ondernemersvereniging en Visit Zuid-Limburg voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de wandeling.

Historisch Oud-Geleen

Oud-Geleen is een van de drie middeleeuwse kernen waaruit het huidige Geleen is ontstaan. De komst van Staatsmijn Maurits veranderde de stad in de twintigste eeuw ingrijpend, maar in Oud-Geleen zijn nog altijd historische straatjes en karakteristieke panden te vinden.

Vanuit het centrum loopt de wandelroute verder naar het Geleenbeekdal. De beek en het omliggende gebied zijn de afgelopen decennia hersteld en vormen tegenwoordig een groen wandelgebied waarin natuur en cultuurhistorie samenkomen.

De naam Geleen wordt in de informatie over de route in verband gebracht met het Keltische woord Glene, dat ‘helder blinkende’ betekent.

Gratis wandelkaart en digitale route

De wandeling maakt gebruik van het knopen-lopen-wandelnetwerk. De route staat beschreven in een gratis vouwfolder met overzichtskaart.

De wandelkaart is verkrijgbaar bij de vestigingen van Visit Zuid-Limburg en bij verschillende ondernemers en horecalocaties in Oud-Geleen. Wandelaars kunnen de route ook digitaal downloaden als pdf of GPX-bestand via de websites van Visit Zuid-Limburg en Visit Sittard-Geleen.

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