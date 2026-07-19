Vermissing Jiondry (14) uit Heerlen –Voor het laatst gezien aan de Uiverstraat

De politie is dringend op zoek naar de 14-jarige Jiondry uit Heerlen. Hij wordt sinds donderdag 8 juli 2026 vermist. Iedere tip kan van groot belang zijn. Daarom vraagt de politie iedereen uit te kijken naar Jiondry en deze oproep zoveel mogelijk te delen.

Voor het laatst gezien

Jiondry werd voor het laatst fysiek gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Daarna zou hij nog te zien zijn geweest op een TikTok-filmpje dat is opgenomen tijdens het Kwaku Festival in Amsterdam. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De politie vraagt mensen die hem recent hebben gezien of weten waar hij verblijft, direct contact op te nemen.

Signalement

Volgens de politie heeft Jiondry het volgende signalement:

Leeftijd: 14 jaar

Huidskleur: Donker

Haarkleur: Zwart

Heeft u informatie?

Heeft u Jiondry sinds 8 juli 2026 gezien of weet u waar hij zich mogelijk bevindt? Neem dan direct contact op met de politie.

Bij spoed: bel 112

bel Geen spoed: bel 0900-8844

Ook een kleine waarneming kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

Help mee door dit bericht te delen

Hoe meer mensen deze vermissing zien, hoe groter de kans dat iemand Jiondry herkent of informatie heeft die kan helpen bij het onderzoek. Deel dit bericht daarom via Facebook, WhatsApp en andere sociale media.

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