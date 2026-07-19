DOKA.Heerlen zorgt voor kunst, muziek en volop reuring op de Promenade

Met fotografie, livemuziek, hiphop, skaters en verse pizza’s beleefde de Heerlense Promenade afgelopen zaterdag een bruisende middag en avond. Aan de Promenade 43 werd om 16.00 uur DOKA.Heerlen officieel geopend.

Tijdens de opening sprak Hanna Zwart met de vier DOKA-leden Lily Peters, Dean Kisters, Joris Hilterman en Jos Reinders. Zij vertelden over het ontstaan en het doel van dit nieuwe Heerlense initiatief. Reinders bedankte vervolgens de fondsen en organisaties die DOKA.Heerlen ondersteunen: Frisse Wind Heerlen, Rosas Donamus, gemeente Heerlen, Werkplaats K en Kool Cult.

Ook vrijwilligers Slavko Dujeck en Ben Peters werden nadrukkelijk in het zonnetje gezet. Zij hebben meegeholpen om de ruimte van DOKA op te knappen.

De officiële openingshandeling kreeg een eigenzinnige Heerlense draai. De vier teamleden knipten ieder een lint door. „In Heerlen moet je ook alles zelf doen. En dat bedoel ik als compliment”, grapte Jos Reinders. Daarna konden de aanwezigen in kleinere groepen de nieuwe ruimte bekijken.

Expositie met 35 fotografen

Op de begane grond was de expositie Kop of Munt ingericht. Hier is werk te zien van maar liefst 35 fotografen uit de DOKA-community. Ongeveer zeventig belangstellenden woonden de officiële opening bij.

Ook de nieuwe wethouder van Cultuur, Theo de Groot, was aanwezig. Hij bemachtigde een van de laatste exemplaren van DOKA-T-shirt #1, met de garantie dat dit shirt ooit een echt collectorsitem wordt.

Brickparty trekt honderden bezoekers

Om 18.00 uur verplaatste het feest zich naar de Promenade, waar de Brickparty losbarstte. DJ BENOAHEN en rappers DOOKIE, $KEER & BOO$, EIJER, KIJK EEN ST*R, ASTRO en ELLMATIC zorgden voor de muziek.

Daarnaast stond er een miniramp van LOOSE ANKLES en werden er pizza’s gebakken door ALAN. Het avondprogramma trok ongeveer tweehonderd bezoekers en bracht volop leven, muziek en creativiteit naar de Promenade.

De expositie Kop of Munt is nog tot en met 24 augustus te bezoeken bij DOKA.Heerlen aan de Promenade 43. De deuren zijn iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

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