Werkzaamheden stationsomgeving Simpelveld drie weken stil vanwege bouwvak

De werkzaamheden aan de stationsomgeving in Simpelveld worden vanaf maandag 27 juli drie weken stilgelegd vanwege de bouwvak.

Tijdens deze vakantieperiode blijven woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar. Waar dat nodig is, worden tijdelijke verkeersmaatregelen of omleidingen ingesteld.

Na de bouwvak worden de werkzaamheden hervat in de richting van het Oranjeplein. Volgens de huidige planning duurt het project tot medio december 2026. Weersomstandigheden en onverwachte situaties kunnen voor vertraging zorgen.

De gemeente Simpelveld deelt de actuele weekplanning, verkeersmaatregelen en eventuele wijzigingen via de BouwApp.

Bron: gemeente Simpelveld

Foto: Foto: illustratief beeld Adobe Stock

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