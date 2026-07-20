WMC Kerkrade bereikt miljoenen via televisie en sociale media

WMC Kerkrade 2026 kende tijdens het tweede festivalweekend meerdere hoogtepunten. Op drie locaties werd gestreden om wereldtitels: bij de mars- en showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion, bij de percussiewedstrijden in Theater Kerkrade en bij de fanfarewedstrijden in de Rodahal. Naast indrukwekkende muzikale prestaties waren er uitbundige en emotionele taferelen.

Wereldtitel voor Advendo uit Sneek

Het weekend begon op vrijdag 17 juli met de kwalificatieronden van de mars- en showwedstrijden. Tegelijkertijd ging ook de strijd bij de percussie-ensembles op het hoogste niveau van start.

Een dag later veroverde Advendo uit Sneek de wereldtitel op het onderdeel marsparade. De formatie behaalde 93,33 punten. Op de tribunes ontstond een sfeer die deed denken aan een voetbalfinale, waarbij supporters zelfs Bengaals vuurwerk ontstaken.

Concordia Obbicht wint Limburgse tweestrijd

Ook in een vol Theater Kerkrade liepen de emoties hoog op. Daar draaide de wedstrijd uit op een Limburgse tweestrijd tussen de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en Concordia Obbicht.

De spanning bereikte een hoogtepunt toen artistiek directeur Björn Bus de scores bekendmaakte. Eijsden eindigde als tweede met 95,43 punten. Concordia Obbicht ging daar met 97,23 punten overheen en pakte de wereldtitel. Bij de dirigent en vicevoorzitter zorgde de overwinning voor een emotionele ontlading.

K&G Leiden pakt twee wereldtitels

Op zondag 19 juli kregen volgens de WMC-organisatie ongeveer 13.000 bezoekers in het Parkstad Limburg Stadion een acht uur durend programma voorgeschoteld. De wereldtitels bij zowel mars als show gingen naar K&G Leiden.

De dubbele overwinning leidde tot grote vreugde bij de muzikanten op het veld en bij de honderden meegereisde supporters op de tribunes.

Miljoenenbereik voor het WMC

Het jubileumjaar van het Wereld Muziek Concours krijgt veel aandacht van regionale, landelijke en internationale media. Onder meer de NOS, De Telegraaf, de Volkskrant, NRC, het Jeugdjournaal, De Limburger, L1, WDR, Aachener Zeitung en Saarländischer Rundfunk besteedden aandacht aan het evenement.

Op zaterdagavond 18 juli zond de NOS op NPO 1 een bijna uur durend programma over het WMC uit. Volgens de organisatie trok de uitzending 1,2 miljoen kijkers. Daarnaast registreerden de sociale mediakanalen van het WMC in de eerste twee festivalweken samen ongeveer 14 miljoen weergaven. Dat zijn weergaven en dus niet noodzakelijk 14 miljoen verschillende personen.

WMC-directeur Bart Van der Roost noemt de landelijke televisieaandacht een belangrijke impuls voor zowel het concours als de Nederlandse blaasmuzieksector. Volgens hem laat het grote bereik zien dat de nieuwe koers van het WMC aanslaat.

De gegevens en uitslagen zijn gecontroleerd aan de hand van het officiële bericht van WMC Kerkrade. De bereikcijfers van 1,2 miljoen kijkers en 14 miljoen sociale-mediaweergaven zijn cijfers die de WMC-organisatie zelf bekendmaakte.

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