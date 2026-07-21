Diamanten huwelijk voor John (83) en Liesbeth (79) Esser-Bessems

John (83) en Liesbeth (79) Esser-Bessems waren op 1 juli van dit jaar zestig jaar getrouwd. Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade Feliciteerde hen onlangs met deze mijlpaal.

Liefde op de dansvloer

Het liefdesverhaal van het diamanten echtpaar begon in 1962 tijdens een kermisbal in café Kloth aan de Chevremontstraat. John was niet van de dansvloer weg te slaan en was altijd op zoek naar een danspartner. Voor de bar van zaal Kloth zag hij Liesbeth staan en vroeg haar beleefd ten dans. Dat beviel hem uitstekend, want John hield er niet van als een vrouw tijdens het dansen de leiding nam. Het was het begin van een liefde die inmiddels al meer dan zestig jaar standhoudt.

Na vier jaar verkering vroeg John aan de vader van Liesbeth toestemming om met haar te trouwen. Op 1 juli 1966, zijn verjaardag, traden zij voor de wet in het huwelijk. Elf maanden later, op 3 juni 1967, volgde het kerkelijk huwelijk in de Sint Martinuskerk in Spekholzerheide.

Het echtpaar kreeg twee dochters: Angelica (1967) en Désirée (1971). In 2000, 2001 , 2002 en 2003 werden zij verblijd met de komst van hun vier kleinkinderen.

Van de mijn naar Aken

John begon zijn loopbaan in 1966 als bankwerker op de mijn Laura & Vereeniging en Julia. Na de mijnsluitingen vond hij werk als machinebankwerker bij een gerenommeerde machinefabriek in Aken, waar hij twintig jaar met veel plezier werkzaam was.

Liesbeth werkte eerst als naaister in een confectieatelier en later in de thuiszorg. Koken en bakken behoren nog altijd tot haar grootste hobby’s. Daarnaast is zij al jarenlang actief binnen de vrouwenbond.

Sportief stel

Sport speelt een belangrijke rol in het leven van het echtpaar. Liesbeth blijft fit met gymnastiek, aerobics en fietsen. John behaalde de 6e dan in taekwondo, een bijzondere prestatie voor deze spoert, die hij wekelijks beoefend. Daarnaast is hij een fanatiek snelwandelaar. Zijn vrije tijd vult hij met puzzelen en lezen om zijn geest scherp te houden.

Vakantie op het water

Jarenlang was hun comfortabele Valkkruiser motorjacht hun tweede thuis. Met het gezin en later ook met de kleinkinderen maakten zij vele vaartochten over de binnenwateren van Nederland en soms ook door België. Voor John en Liesbeth was dat telkens weer het ultieme vakantiegevoel.

Na 35 jaar namen zij met pijn in het hart afscheid van hun geliefde Valkkruiser. John wijst glimlachend naar een grote foto aan de muur. “Dat was onze Valkkruiser. Mooi toch!”

Geven en nemen

De dag begint steevast met een heerlijk ontbijt dat John voor Liesbeth klaarmaakt. Het koken laat hij graag aan haar over.

Wat is het geheim van een huwelijk dat al zestig jaar standhoudt? Daar hoeven John en Liesbeth niet lang over na te denken. “Geven en nemen”, zeggen zij eensgezind.Beiden ogen veel jonger dan hun werkelijke leeftijd en voelen zich lichamelijk, geestelijk en mentaal nog altijd fit. “Dat is het mooiste geschenk dat je op onze leeftijd kunt krijgen.”

About The Author