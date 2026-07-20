Stralende WMC-directeur  Bart Van der Roost geniet van de mars- en showwedstrijden slotdag in het Parkstad Limburg Stadion Kerkrade 

In gesprek met…
Aan het gezicht van WMC-directeur Bart van der Roost was te zien dat hij genoot. Vanaf het parcours keek hij naar de goed gevulde tribunes, waar 13.000 betalende bezoekers de mars- en showwedstrijden bijwoonden. Het applaus en de enthousiaste reacties van het publiek lieten zien dat de muzikanten op veel waardering konden rekenen.
Trots op volle tribunes
Ik legde het moment vast met mijn camera. Van der Roost zag hoe supporters uit binnen en buitenland hun korpsen luid toejuichten. De geweldige sfeer en de grote publieke belangstelling maakten deze wedstrijddag voor hem extra bijzonder.
Landelijke aandacht
Het meest trots was Van der Roost op de uitgebreide aandacht die de NOS en NPO aan het 75-jarig jubileum van het WMC besteedden. “Geweldig”, zei hij. “Die landelijke aandacht is een enorme meerwaarde voor het WMC Kerkrade.” Volgens hem zorgt dat ervoor dat nog meer mensen kennismaken met het grootste blaasmuziekevenement ter wereld.
Muzikant én directeur
De Belg Bart van der Roost staat sinds 1 oktober 2023 aan het roer van het WMC. Hij is niet alleen directeur, maar ook trombonist. Daardoor weet hij als geen ander wat een deelname aan het WMC voor muzikanten betekent. Die ervaring, samen met zijn bestuurlijke achtergrond, maakte hem de juiste persoon om leiding te geven aan het Wereld Muziek Concours.
© Peter Trompetter Fotografie