Spanje wint bloedstollende WK-finale en is wereldkampioen 2026

Spanje is wereldkampioen voetbal. In een bloedstollende finale tegen Argentinië viel de beslissing pas in de tweede helft van de verlenging. Ferran Torres maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Spanje daarmee de tweede wereldtitel uit de geschiedenis.

Spanje viert de tweede wereldtitel uit de geschiedenis na de 1-0-overwinning op Argentinië. AI-gegenereerde sfeerillustratie.

Spanje had vrijwel de gehele wedstrijd de controle. De ploeg had verreweg het meeste balbezit, bepaalde het tempo en hield Argentinië lange tijd ver van het Spaanse doel. Na negentig minuten stond het desondanks nog altijd 0-0. Spanje had op dat moment vijftien doelpogingen ondernomen, terwijl Argentinië in de reguliere speeltijd niet tot een schot kwam. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez hield zijn ploeg met meerdere knappe reddingen in de wedstrijd.

In de blessuretijd van de reguliere speeltijd kreeg Argentinië bovendien een zware tegenvaller te verwerken. Fernández kreeg zijn tweede gele kaart en moest daardoor met rood vertrekken., waardoor de titelverdediger de volledige verlenging met tien spelers moest afmaken.

Ook met een man minder gaf Argentinië zich echter niet gewonnen. Spanje bleef het meeste balbezit houden en zocht geduldig naar een opening, maar Argentinië bleef loeren op een mogelijkheid om gevaarlijk te worden.

In de tweede helft van de verlenging werd de ban uiteindelijk gebroken. Ferran Torres wist Martínez te passeren en zette Spanje op een 1-0-voorsprong. Kort daarna leek Spanje ook nog een tweede doelpunt te maken, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

De wedstrijd was daarmee nog allerminst beslist. Argentinië gooide in de laatste minuten alles naar voren en kreeg ondanks de numerieke minderheid nog enkele mogelijkheden. Vlak voor het einde was de gelijkmaker zelfs bijzonder dichtbij. Spanje overleefde de zenuwslopende slotfase en wist de minimale voorsprong over de streep te trekken.

Na meer dan 120 minuten voetbal klonk uiteindelijk het verlossende eindsignaal. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en mag zich wereldkampioen van 2026 noemen. Het is de tweede wereldtitel voor Spanje, dat eerder in 2010 het WK won.

Voor Argentinië kwam daarmee een einde aan de droom om de wereldtitel van 2022 te prolongeren. Ondanks het verlies en de rode kaart bleef de ploeg tot de allerlaatste seconde strijden voor de gelijkmaker.

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