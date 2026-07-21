Zomerse bakdag in Welten met muziek en Tiëkezinge

Op zondag 26 juli organiseert ’t Bakkes va Welte een zomerse bakdag in hoogstamfruitboomgaard De Loorenhof. Bezoekers kunnen er genieten van versgebakken vlaai en brood, muziek en gezamenlijk zingen.

Ook tijdens de vakantieperiode blijven de vrijwilligers van ’t Bakkes bakken. Onder het bladerdak van de fruitbomen is het bovendien aangenaam vertoeven wanneer de temperaturen oplopen.

Dolce Vita keert terug

Jan en Jetty van Dolce Vita verzorgen op 26 juli een muzikale middag met luisterliedjes en bekende meezingers. Mogelijk kan er zelfs een dansje worden gemaakt.

Voor het eerst staat ook Tiëkezinge op het programma. Dit onderdeel wordt georganiseerd op initiatief van Frits Bardoul en Frans Kuipers. Tijdens de pauzes van Dolce Vita kunnen bezoekers onder leiding van spreekstalmeester Fons Daemen meezingen met Limburgse, Duitse en Nederlandse liedjes.

De poort van ’t Bakkes va Welte gaat om 13.00 uur open en sluit om 17.00 uur.

Volgende bakdagen

Na 26 juli staan nog verschillende bakdagen gepland:

23 augustus met Paul van Loo

13 september met Paul Logister

5 oktober met de Waltine Kapel

Meer informatie is verkrijgbaar via jo@klavora.nl, www.deloorenhof.nl en de Facebookpagina van De Loorenhof.

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