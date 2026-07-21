Wie controleert ons belastinggeld? De Algemene Rekenkamer trekt Heerlen in

De Algemene Rekenkamer was dinsdag 21 juli met een informatiestand aanwezig op de Bongerd in Heerlen. Voorbijgangers konden stemmen op onderwerpen waarvan zij belangrijk vinden dat wordt onderzocht wat ermee gebeurt en hoe publiek geld eraan wordt besteed.

Met het bezoek wil de Algemene Rekenkamer meer bekendheid geven aan haar werk. Medewerkers gingen met inwoners in gesprek en legden uit dat iedereen de onderzoeksrapporten kan bekijken. Heerlen maakt deel uit van een landelijke tour. Na Heerlen reist de organisatie volgens de aanwezige medewerkers onder meer verder naar Groningen en Den Haag.

Meer dan financiële controle

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid zorgvuldig met publiek geld omgaat. Daarbij kijkt ze niet alleen of de financiële administratie klopt. Daarnaast controleert ze of de overheid het geld volgens de regels, zuinig en met het gewenste resultaat uitgeeft.

Zo kijkt de Rekenkamer ook naar de uitvoering en de effecten van overheidsbeleid. Onderzoeken gaan bijvoorbeeld over gezondheidszorg, onderwijs, defensie, infrastructuur, sociale zekerheid, belastingen, subsidies, ICT en veiligheid.

De Algemene Rekenkamer is bovendien een onafhankelijk Hoog College van Staat. De Grondwet en de Comptabiliteitswet leggen haar taken en bevoegdheden vast. Daarom kan zij zelfstandig onderzoek doen. De Eerste en Tweede Kamer en het kabinet gebruiken haar bevindingen vervolgens om beleid te controleren en te verbeteren.

Opgericht in 1814

De Algemene Rekenkamer bestaat inderdaad al sinds 1814. Koning Willem I richtte de organisatie op om onafhankelijk toezicht te houden op de inkomsten en uitgaven van het Koninkrijk. De taak van de Rekenkamer is sinds dat jaar in de Grondwet verankerd. Daarmee bestaat de organisatie inmiddels al meer dan twee eeuwen. De historische tijdlijn is te bekijken op de website.

Bezoekers van de Bongerd konden stemmen op onderwerpen die zij belangrijk vinden voor onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

Rapporten voor iedereen toegankelijk

Alle onderzoeken en rapporten zijn openbaar. Op www.rekenkamer.nl kunnen inwoners zelf bekijken waaraan publiek geld wordt besteed, welke resultaten de overheid bereikt en waar verbeteringen nodig zijn. Publicaties vanaf 1995 zijn via de website doorzoekbaar.

Met een houten muntje konden bezoekers aangeven welke onderwerpen de Algemene Rekenkamer volgens hen moet onderzoeken. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

De Algemene Rekenkamer controleert de rijksoverheid. Dat is iets anders dan de Rekenkamer Heerlen, die onderzoek doet naar het beleid en de uitgaven van de gemeente Heerlen.

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