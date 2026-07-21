Na kanker weer werken aan conditie: nieuwe reeks LEEF fit start in september

Ook wanneer een behandeling tegen kanker is afgerond, kunnen mensen nog lange tijd last houden van vermoeidheid, conditieverlies of onzekerheid over wat hun lichaam aankan. Toon Hermans Huis Parkstad start daarom in september met een nieuwe groep van het leefstijlprogramma LEEF fit.

Het programma begint op maandag 7 september 2026 en duurt zestien weken. Voorafgaand vindt op donderdag 13 augustus om 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Toon Hermans Huis Parkstad in Heerlen.

Bewegen, ontspannen, eten en slapen

LEEF fit richt zich op vier onderdelen: gezond bewegen, ontspannen, eten en slapen. Deelnemers krijgen twee keer per week begeleiding van een gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut. Daarbij wordt rekening gehouden met hun persoonlijke situatie en belastbaarheid.

Daarnaast staat bijna iedere week een aanvullende activiteit op het programma. Voorbeelden zijn wandelen, yoga, mindfulness en bijeenkomsten over positieve gezondheid, voeding en slapen. De nieuwe reeks wordt in de laatste week afgesloten met een kookworkshop. Vanaf de intake is ook een coach bij het programma betrokken.

Samen met lotgenoten

Deelnemers volgen het programma in groepsverband. Daardoor kunnen zij niet alleen aan hun conditie werken, maar ook ervaringen delen met mensen die een vergelijkbare periode hebben doorgemaakt.

Volgens Armand Winthagen, directeur van Toon Hermans Huis Parkstad, weten veel mensen na hun behandeling niet goed hoe zij het bewegen en werken aan hun leefstijl weer kunnen opbouwen.

“LEEF fit biedt een veilige omgeving waarin deelnemers onder professionele begeleiding én samen met lotgenoten werken aan hun herstel”, aldus Winthagen.

Voor wie is LEEF fit bedoeld?

Het programma is met name bedoeld voor mensen die na kanker hun conditie, energie en vitaliteit willen verbeteren. Ook mensen die niet of niet meer in aanmerking komen voor oncologische revalidatie kunnen informeren naar deelname.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over het programma en wat er van deelnemers wordt verwacht. Er kan dan ook worden besproken of LEEF fit bij iemands persoonlijke situatie past.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

Datum: donderdag 13 augustus 2026

Tijd: 19.00 uur

Locatie: Toon Hermans Huis Parkstad

Adres: Wilhelminaplein 24, Heerlen

Aanmelden kan via info@toonhermanshuisparkstad.nl. Meer informatie over het programma en de voorlopige planning staat op de website van Toon Hermans Huis Parkstad.

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