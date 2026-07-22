Wielerprimeur in Heerlen: Leontien van Moorsel en Marianne Timmer tussen de mannen

HEERLEN – De Franssen Franken Ronde Heerlen krijgt dit jaar een bijzondere primeur. Op vrijdag 31 juli verschijnen vrouwen en mannen samen aan de start van de dernywedstrijd voor bekende oud-sporters. Olympisch wielerkampioene Leontien Zijlaard-van Moorsel en voormalig topschaatsster Marianne Timmer nemen het daarbij op tegen verschillende grote namen uit de wielersport.

De dernywedstrijd voor oud-profrenners werd vorig jaar voor het eerst aan het programma toegevoegd en groeide meteen uit tot een publiekstrekker. Bekende wielrenners van weleer reden door het centrum van Heerlen, op korte afstand van het enthousiaste publiek.

Dit jaar wordt de wedstrijd uitgebreid met de deelname van Zijlaard-van Moorsel en Timmer. Zijlaard-van Moorsel behoort tot de succesvolste Nederlandse wielrensters ooit en won meerdere olympische titels. Timmer maakte vooral naam als olympisch schaatskampioene, maar zit ook regelmatig op de racefiets.

Bekende namen aan de start

Naast Zijlaard-van Moorsel en Timmer staan onder anderen Michael Boogerd, Steven Rooks, Erik Breukink, Erik Dekker, Patrick Stroucken en de Belgische wielerlegende Johan Museeuw op de voorlopige deelnemerslijst.

Volgens de organisatie is de gezamenlijke deelname van vrouwen en mannen aan de dernywedstrijd formeel goedgekeurd door de KNWU.

Organisator Chris Tiekstra is trots op de primeur. Hij wijst erop dat de oud-profs vorig jaar erg benaderbaar waren en door veel bezoekers werden herkend. Juist doordat het publiek zo dicht bij de renners staat, ontstaat volgens hem de bijzondere sfeer die bij de wielersport hoort.

Steven Rooks en Jos van de Mortel ondersteunen de organisatie bij de samenstelling van het deelnemersveld.

Ook wielerwedstrijd voor kinderen

Het wielerprogramma begint om 18.00 uur met de Rabo Dikke Banden Race voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De jonge deelnemers rijden in verschillende leeftijdsgroepen over het officiële parcours. Een fietshelm is verplicht. Inschrijven kan vooraf via de website van de Franssen Franken Ronde Heerlen.

Om 19.00 uur begint de wedstrijd met de oud-sporters achter de derny’s. Na de reclamekaravaan en de presentatie van de eliterenners gaat om 20.30 uur het wielercriterium van start. De organisatie verwacht hiervoor renners uit de Tour de France, andere bekende wielrenners en jonge talenten vast te leggen. De finish staat rond 22.00 uur gepland.

Gratis toegankelijk

De 35e Franssen Franken Ronde Heerlen wordt georganiseerd door Stichting CycloCross Heerlen. Dankzij de ondersteuning van de gemeente Heerlen, Limburg Cycling, partners en sponsoren is het volledige evenement gratis toegankelijk.

Programma donderdag 30 juli

08.00 uur: afsluiting Geerstraat en start opbouw Van Grunsvenplein en Pancratiusplein

15.00 uur: start drankverkoop en catering op het Pancratiusplein

00.00 uur: einde muziek en drankverkoop

Programma vrijdag 31 juli

17.00 uur: binnenstad volledig afgesloten

18.00 uur: start Rabo Dikke Banden Race

19.00 uur: start oud-sporters achter de derny’s

20.00 uur: finish dernywedstrijd en reclamekaravaan/presentatie eliterenners

20.30 uur: start eliterenners

22.00 uur: finish en huldigingen

22.30 uur: afterparty op het Pancratiusplein en de Bongerd

01.00 uur: einde muziek en drankverkoop op de pleinen

Actuele informatie en inschrijving voor de Rabo Dikke Banden Race zijn te vinden op de officiële website van de Franssen Franken Ronde Heerlen. De tijden zijn tevens bevestigd in de officiële bewonersbrief voor 2026.

Fotocredit: De bij dit artikel gebruikte promotieafbeelding is afkomstig van de officiële website van de Franssen Franken Ronde Heerlen. Beeld: Franssen Franken Ronde Heerlen / Stichting CycloCross Heerlen.



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