D&D Eurode Omloop 2026 afgelast: organisatie hoopt op terugkeer in 2027

KERKRADE – De D&D Eurode Omloop 2026 gaat niet door. De wielerwedstrijd stond gepland voor zondag 6 september in Kerkrade en zou deel uitmaken van de KNWU Clubcompetitie. Volgens de organisatie is er onvoldoende tijd om de noodzakelijke aanpassingen aan het parcours zorgvuldig voor te bereiden.

Het besluit werd genomen na overleg met de gemeente, hulpdiensten en andere betrokken partijen. Ondanks de inspanningen van alle partners blijkt het volgens de organisatie niet haalbaar om de wedstrijd dit jaar op het gewenste niveau te organiseren.

Werkzaamheden vragen om ander parcours

Aanleiding zijn onder meer de werkzaamheden aan de Haanraderweg en de gewijzigde verkeerssituatie bij de rotonde Koningsweg-Koninginnestraat-Niersprinkstraat. Hierdoor zou het oorspronkelijke parcours moeten worden aangepast en aanzienlijk worden ingekort.

Volgens de organisatie hebben deze veranderingen grotere gevolgen dan aanvankelijk werd verwacht. Een aangepast parcours vraagt om nieuwe voorbereidingen en aanvullende afstemming met onder andere de gemeente en hulpdiensten. Mede door de zomervakantie is er onvoldoende tijd om alle noodzakelijke stappen vóór 6 september zorgvuldig uit te voeren.

De gemeente Kerkrade bevestigt dat bij de Koningsweg, Koninginnestraat en Niersprinkstraat een nieuwe rotonde is aangelegd en dat in het omliggende gebied werkzaamheden plaatsvinden.

Begrip binnen Nederlandse wielersport

De Eurode Omloop groeide in 27 edities uit tot een bekende wedstrijd binnen het Nederlandse wielrennen. De koers staat bekend om het zware en selectieve parcours door het stedelijke gebied van Kerkrade en trekt doorgaans een sterk deelnemersveld.

In 2026 zou de wedstrijd onderdeel zijn van de Kalas Clubcompetitie voor mannen.

“Dit besluit nemen we met pijn in ons hart”, laat de organisatie weten. “We realiseren ons dat dit een teleurstelling is voor renners, ploegen, vrijwilligers, sponsoren en wielerliefhebbers. Tegelijkertijd vinden wij dat een evenement van deze omvang alleen georganiseerd kan worden wanneer de organisatie volledig staat zoals het hoort.”

Nieuwe editie in 2027

De organisatie bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, partners en betrokken instanties voor hun inzet en begrip. De ambitie is om in 2027 terug te keren met een vernieuwde editie van de D&D Eurode Omloop.

Daarmee hoopt de organisatie de karakteristieke wielerwedstrijd opnieuw een prominente plek op de Nederlandse wielerkalender te geven.

About The Author