De Cliëntenraad Werk en Inkomen Kerkrade bestaat op vrijdag 25 september 2026 precies 25 jaar.

Dat jubileum wordt gevierd met een open huis en een feestelijke receptie. Inwoners zijn van harte welkom om kennis te maken met de Cliëntenraad en te ontdekken wat de vrijwilligers voor inwoners van Kerkrade kunnen betekenen.

Al 25 jaar een stem voor inwoners

De Stichting Cliëntenraad Sector Werk en Inkomen Kerkrade werd op 25 september 2001 opgericht. De organisatie vertegenwoordigt inwoners met een laag inkomen, een gemeentelijke uitkering, schulden of vragen over financiële regelingen.

De Cliëntenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen als de Participatiewet, armoedebeleid, schulden en gemeentelijke regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Open huis aan de Einderstraat

Ter gelegenheid van het jubileum houdt de Cliëntenraad op vrijdag 25 september een open huis. Tussen 10.00 en 12.00 uur kan iedereen binnenlopen bij het kantoor aan de Einderstraat 22 in Kerkrade-Centrum.

Bezoekers kunnen kennismaken met de vrijwilligers, vragen stellen en meer te weten komen over het werk van de Cliëntenraad. Uiteraard staat ook de koffie klaar.

Open huis

Datum: vrijdag 25 september 2026

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Einderstraat 22 in Kerkrade

Feestelijke receptie bij BRASS 25

’s Avonds wordt het 25-jarig bestaan gevierd met een receptie. Deze vindt van 18.00 tot 19.00 uur plaats bij BRASS 25 aan de Markt in Kerkrade. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt stilgestaan bij een kwart eeuw inzet voor inwoners op het gebied van werk, inkomen en participatie.

Receptie

Datum: vrijdag 25 september 2026

Tijd: 18.00 tot 19.00 uur

Locatie: BRASS 25, Markt in Kerkrade

Wie het jubileum wil bijwonen, wordt gevraagd om geen cadeau mee te brengen. In plaats daarvan stelt de Cliëntenraad een donatie aan de Voedselbank op prijs.

Praktische hulp bij uiteenlopende vragen

De Cliëntenraad SWI Kerkrade bestaat momenteel uit elf enthousiaste vrijwilligers, onder wie financieel maatjes en vrijwilligers met specialistische kennis. Zij werken onder meer samen met de gemeente, Kredietbank Limburg, Impuls, maatschappelijk werk, Financieel Maatje Parkstad, de Belastingdienst en de GeldWijzerWinkel.

In de afgelopen 25 jaar heeft de organisatie veel inwoners geholpen. Zo wordt onderzocht of regels rondom bijstand, toeslagen en tegemoetkomingen correct zijn toegepast. Ook biedt de Cliëntenraad hulp bij gemeentelijke minimaregelingen, schulden en afbetalingsregelingen.

Daarnaast kunnen inwoners er terecht voor ondersteuning bij formulieren en aanvragen. Denk aan DigiD, energieregelingen, kinder- en jeugdfondsen, buitenlandse pensioenen en andere financiële tegemoetkomingen.

Ondersteuning blijft hard nodig

De hulpvragen worden volgens de Cliëntenraad steeds ingewikkelder. Schulden lopen vaker op en veel mensen hebben moeite met de toenemende digitalisering. Juist daardoor blijft persoonlijke en laagdrempelige ondersteuning belangrijk.

Na 25 jaar heeft de Cliëntenraad haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Ook in de toekomst blijft zij zich inzetten om inwoners te helpen en hun belangen onder de aandacht van de gemeente te brengen. inwoners.

Inloopspreekuren in Kerkrade

De Cliëntenraad SWI Kerkrade is gevestigd in de GeldWijzerWinkel aan de Einderstraat 22 in Kerkrade-Centrum. Inwoners kunnen zonder afspraak terecht tijdens de volgende spreekuren:

Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur, behalve op de laatste woensdag van de maand.

About The Author