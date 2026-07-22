Rick Roblinski eert overleden vriend Ivo met ‘Waar Ik Nu Woon’

De Nederlandse DJ, MC en producer Rick Roblinski brengt met zijn nieuwe single ‘Waar Ik Nu Woon’ een persoonlijk eerbetoon aan zijn dierbare vriend Ivo Haagen. Ivo overleed op 25 februari 2026 aan de gevolgen van een agressieve hersentumor. Met de release wil Rick niet alleen de herinnering aan zijn vriend levend houden, maar ook diens familie en het Kankeronderzoekfonds Limburg ondersteunen.

Nieuw leven kreeg verdrietige wending

Ivo verhuisde in 2024 samen met zijn vrouw en twee kinderen vanuit Spanje naar Nederland. Het gezin wilde hier aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Kort na hun aankomst werd Ivo echter ernstig ziek.

Ondanks meerdere behandelingen en zijn enorme veerkracht overleed hij op 25 februari 2026. Hij liet zijn vrouw en twee kinderen achter.

Het verlies maakte diepe indruk op Rick Roblinski, die met ‘Waar Ik Nu Woon’ probeert om verdriet, liefde en herinneringen een plek te geven.

“Waar Ik Nu Woon gaat over het vinden van een zachte plek. Een plek van warmte, geborgenheid en verbondenheid. Een herinnering dat liefde blijft bestaan, ook wanneer iemand niet langer fysiek aanwezig is”

Met het nummer hoopt Rick: `Ivo te eren en tegelijk iets te kunnen betekenen voor zijn nabestaanden en andere mensen die met kanker worden geconfronteerd”

Deel van de winst naar onderzoek en familie

Van de winst van de release wordt 25 procent gedoneerd aan het Kankeronderzoekfonds Limburg van Maastricht UMC+. Het geld wordt ingezet voor belangrijk wetenschappelijk kankeronderzoek. Nog eens 25 procent van de winst wordt gereserveerd voor de familie Haagen, om toekomstige kosten te helpen opvangen en het gezin extra financiële zekerheid te bieden.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg zamelt geld in voor kankeronderzoek binnen het Maastricht UMC+ en Limburgse partnerziekenhuizen.

“Achter iedere donatie schuilt een verhaal”, zegt Marcel Bourgonje, senior fondsenwerver bij Kankeronderzoekfonds Limburg. “Het verhaal van Ivo, zijn gezin en de mensen om hem heen raakt ons diep. We zijn Rick Roblinski dankbaar dat hij zijn muziek inzet om aandacht te vragen voor kankeronderzoek en om hoop en verbondenheid te brengen aan iedereen die door kanker wordt geraakt.”

Van MC-Q tot Rick Roblinski

Rick Roblinski is de artiestennaam van Rick Prumpeler. Hij is sinds het begin van de jaren negentig actief in de elektronische muziekscene en bouwde een veelzijdige loopbaan op als DJ, MC, host, performer en producer.

Bij een groot publiek werd hij bekend als MC-Q. Samen met DJ Kicken bracht hij onder andere ‘Ain’t No Party (Like an Alcoholic Party)’ en ‘Happy Together’ uit. Laatstgenoemde single bereikte in 2005 de Nederlandse Top 40.

Onder de naam La Fuente vs. Emsie was Rick bovendien betrokken bij ‘It’s The Beat!’. De single behaalde in 2008 een notering in de Nederlandse Single Top 100 en maakte deel uit van het vroege succes rond La Fuente.

Ook werkte hij samen met de Limburgse zangeres Beppie Kraft aan ‘Dance tot ’t mörgeleech’. Het nummer bereikte de tiende plaats in de L1mbo Top 100 en de vierde positie in de L1mbo Top 10. Deze noteringen zijn terug te vinden in het overzicht van Limburgse Hits.

Als MC en host trad Rick op tijdens festivals en in clubs in binnen- en buitenland. Daar begeleidde hij optredens van bekende DJ’s en wist hij met zijn stem en energie het publiek bij de muziek te betrekken.

Eigen herkenbare sound

Onder de naam Rick Roblinski ontwikkelde hij zich verder als producer binnen house, deep house, tech house en techno. Hij bracht onder meer de albums ‘Bring It In’ en ‘OCTAD’ uit en werkte met verschillende internationale platenlabels. Zijn muzikale profiel vermeldt daarnaast optredens in onder andere Nederland, Duitsland, België, Roemenië, Zwitserland, Finland, Ibiza en Curaçao. Partyflock noemt deep house, deep tech, tech house en techno als zijn belangrijkste genres.

Na een moeilijke periode tijdens de coronajaren heeft Rick de muzikale draad opnieuw opgepakt. Met ‘Waar Ik Nu Woon’ krijgt zijn terugkeer een diepere en persoonlijkere betekenis. De single vormt een muzikale ode aan liefde, verlies, herinnering en de verbondenheid die ook na een overlijden blijft bestaan.

Het nummer is daarom opgedragen aan Ivo Haagen, zijn familie en iedereen van wie het leven door kanker is geraakt.

De single is te beluisteren via:

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