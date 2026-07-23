Theater duikt onverwacht op tijdens gratis Terras Theater in Landgraaf

Theater op een plek waar je het normaal niet verwacht: gewoon tussen de drankjes, terrasstoelen en winkelende bezoekers. Theater Landgraaf opent het nieuwe theaterseizoen op zaterdag 8 augustus met een bijzonder nieuw initiatief: Terras Theater.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Ondernemersfonds Landgraaf. Verschillende ondernemers stellen hun terras beschikbaar voor korte theatrale optredens.

Drie korte theateracts

Tussen 13.00 en 16.30 uur kunnen bezoekers genieten van drie verschillende korte acts. Dat gebeurt gewoon vanaf het terras, onder het genot van een drankje.

Met Terras Theater wil de organisatie theater op een toegankelijke en verrassende manier naar de inwoners brengen. Bezoekers hoeven geen kaartje te kopen of naar een theaterzaal te gaan. Ze kunnen tijdens een middagje winkelen of een bezoek aan een terras spontaan kennismaken met verschillende vormen van theater.

Theater in drie Landgraafse kernen

De acts zijn te zien in de winkelcentra van de drie kernen van Landgraaf:

Ubach over Worms

Nieuwenhagen

Schaesberg

Door het programma over de drie centra te verspreiden, verandert Landgraaf deze zaterdagmiddag tijdelijk in één groot openluchttheater.

Toegang is gratis

Terras Theater vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2026 van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang tot alle optredens is gratis.

Het initiatief vormt de feestelijke opening van het nieuwe theaterseizoen van Theater Landgraaf. Het is de bedoeling om Terras Theater in de toekomst verder uit te breiden naar meer terrassen in de gemeente. Zo kan theater steeds opnieuw opduiken op plekken waar inwoners en bezoekers het niet verwachten.

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website van Theater Landgraaf. De datum van de seizoensopening staat ook vermeld in het actuele theaterprogramma.

Praktische informatie

Wat: Terras Theater

Datum: zaterdag 8 augustus 2026

Tijd: 13.00 tot 16.30 uur

Locaties: Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg

Toegang: gratis

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