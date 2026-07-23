BibberBar Maastricht brengt mensen met een angststoornis samen

Mensen uit Maastricht en omgeving die leven met angst- of dwangklachten kunnen dit najaar deelnemen aan de BibberBar. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten van de Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting ontmoeten deelnemers mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om dagelijks met angst of dwang te leven.

De BibberBar biedt een veilige en laagdrempelige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 16 september en woensdag 21 oktober 2026.

Angst en dwang kunnen het dagelijks leven bepalen

Leven met angst- of dwangklachten kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Angst kan bepalen welke keuzes iemand maakt, waar iemand naartoe durft te gaan of zelfs of iemand de deur uitgaat. Dwanggedachten en dwanghandelingen kunnen eveneens veel tijd en energie opeisen.

Professionele hulp kan belangrijk zijn, maar neemt het gevoel van eenzaamheid niet altijd volledig weg. Sommige mensen praten nauwelijks over hun klachten, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat anderen hen niet begrijpen.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 15 procent van de Nederlandse volwassenen tussen 18 en 75 jaar in een periode van twaalf maanden een angststoornis heeft gehad. Dat komt neer op ongeveer 1,9 miljoen volwassenen. Over het hele leven heeft 29 procent van de volwassenen met een angststoornis te maken gehad. Trimbos benadrukt daarmee hoe vaak deze aandoeningen voorkomen.

Niets hoeven uit te leggen

Tijdens de BibberBar kunnen deelnemers vertellen wat zij meemaken, maar alleen luisteren mag ook. Door ervaringen te delen, ontstaat herkenning voor situaties die voor anderen soms moeilijk te begrijpen zijn.

De bijeenkomsten worden begeleid door de ervaringsdeskundige begeleiders Vincent en Nico. Zij zorgen voor een veilige omgeving waarin deelnemers elkaar een luisterend oor, praktische tips en steun kunnen bieden.

“Deelnemers vertellen ons dat ze eindelijk ergens terechtkomen waar ze niets hoeven uit te leggen”, zegt Myra van Roon van de ADF stichting. “Ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. Dat geeft herkenning, vertrouwen en vaak ook de moed om verdere stappen in hun herstel te zetten.”

Lotgenotencontact is geen therapie en de begeleiders zijn geen behandelaren. Volgens de ADF stichting kan het wel een waardevolle aanvulling zijn op een professionele behandeling.

Praktische informatie BibberBar Maastricht

Locatie:

Huiskamer De Kern

Prof. Kernstraat 7

6224 BG Maastricht

Tijd:

Van 14.00 tot 16.00 uur

Eerstvolgende bijeenkomsten:

Woensdag 16 september 2026

Woensdag 21 oktober 2026

Kosten:

Deelname kost 5 euro per bijeenkomst.

Meer informatie en aanmelden kan via de agenda van de ADF stichting.

Nog niet toe aan een groep?

Wie nog niet klaar is voor een groepsbijeenkomst, maar wel behoefte heeft aan een gesprek, kan de telefonische hulpdienst van de ADF stichting bellen. Ervaringsdeskundige vrijwilligers zitten op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur klaar om te luisteren en mee te denken.

Het telefoonnummer is 0343-753009. De hulptelefoon is bedoeld voor een gesprek, informatie en advies en is geen crisisdienst.

Je hoeft het niet alleen te doen. Soms begint een volgende stap met iemand ontmoeten die zegt: “Dat herken ik.”

About The Author