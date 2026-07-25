MIVA-collecte 2026 voor ambulanceboot in Tanzania

Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus vindt in deelnemende katholieke kerken de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar wordt geld ingezameld voor een ambulanceboot voor arts Athuman en zijn collega’s in Tanzania. De boot moet ervoor zorgen dat inwoners van afgelegen eilanden sneller medische hulp kunnen bereiken.

Medische hulp vaak moeilijk bereikbaar

Athuman werkt op de eilanden van Ukerewe in het Victoriameer. Veel inwoners zijn voor hun vervoer naar een zorgpost of ziekenhuis afhankelijk van particuliere boten. Die zijn volgens MIVA vaak duur, overvol of niet op het juiste moment beschikbaar.

Vooral bij medische spoedgevallen kan vertraging grote gevolgen hebben. Zwangere vrouwen kunnen daardoor soms niet op tijd worden onderzocht of naar een ziekenhuis op het vasteland worden gebracht.

Arts Athuman weet hoe ernstig de situatie kan worden. De 24-jarige Damali moest tijdens haar zwangerschap met spoed naar het ziekenhuis. Ze had echter niet voldoende geld voor de overtocht. Terwijl ze probeerde het benodigde bedrag bijeen te krijgen, verslechterde haar toestand. Zowel Damali als haar ongeboren kind overleed.

Ambulanceboot moet verschil maken

MIVA wil Athuman en zijn collega’s helpen aan een betrouwbare ambulanceboot. Daarmee kunnen patiënten sneller naar de zorgpost op het eiland Irugwa of naar een ziekenhuis op het vasteland worden vervoerd.

“Alleen als eilandbewoners op tijd in mijn zorgpost zijn, kan ik ze levensreddende zorg bieden”, vertelt Athuman.

De ambulanceboot moet niet alleen bij spoedgevallen worden ingezet. Ook zwangere vrouwen en andere patiënten kunnen ermee naar noodzakelijke controles en behandelingen worden gebracht.

Collecte in katholieke kerken

Tijdens vieringen op 15 en 16 augustus wordt in deelnemende katholieke kerken geld ingezameld voor het project. Welke vieringen en kerken in de regio deelnemen, kan per parochie verschillen.

Meer informatie over de MIVA-collecte 2026 en online doneren is te vinden op de website van MIVA.

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