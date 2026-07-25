The Notorious IBE viert 25e editie: Heerlen wordt drie dagen wereldpodium voor urban dans

Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus staat de binnenstad van Heerlen opnieuw volledig in het teken van dans, muziek en hiphopcultuur. The Notorious IBE 2026 viert dit jaar zijn 25e editie en ontvangt dansers en bezoekers uit verschillende delen van de wereld.

The Notorious IBE viert van 7 tot en met 9 augustus 2026 zijn 25e editie in Heerlen. Beeld: The Notorious IBE.

Wat in 1998 begon in het Rotterdamse poppodium Nighttown, groeide uit tot een internationaal bekend festival voor breaking en urban dans. Tijdens het jubileumweekend ontmoeten beginnende dansers, wereldkampioenen en pioniers uit de scene elkaar in Heerlen.

Dansers komen samen tijdens The Notorious IBE 2025 in Heerlen. Archieffoto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel.

Drie dagen dans en cultuur

Het programma bestaat uit uiteenlopende dansstijlen. Bezoekers kunnen onder meer breaking, hiphop, popping, waacking, dancehall, hustle, open styles en top rock verwachten.

Naast wedstrijden en danssessies is er aandacht voor muziek, kunst, mode en cultuur. Ook worden er workshops georganiseerd. Verder zijn er foodtrucks en een hiphopmarkt in de binnenstad.

De combinatie van wedstrijden, ontmoetingen en culturele activiteiten maakt The Notorious IBE meer dan alleen een dansfestival. De internationale community vormt volgens de organisatie nog altijd het fundament van het evenement.

Internationale danswereld komt naar Heerlen

The Notorious IBE groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor de internationale urban-dansscene. Dansers krijgen er de kans om zich te meten met deelnemers van over de hele wereld. Tegelijkertijd kunnen bezoekers kennismaken met verschillende stijlen en onderdelen van de hiphopcultuur.

Tijdens de drie festivaldagen worden verschillende binnen- en buitenlocaties in Heerlen gebruikt. Daarmee verandert een deel van de binnenstad tijdelijk in één groot podium voor dans, muziek en ontmoeting.

Van Rotterdam naar Heerlen

De eerste editie van The Notorious IBE vond in 1998 plaats in Nighttown in Rotterdam. Daar kwamen verschillende onderdelen van de hiphopcultuur samen in één festival.

Na de sluiting van Nighttown kreeg het evenement een nieuwe thuisbasis. Vanaf 2008 vond The Notorious IBE plaats in Heerlen. Sindsdien ontwikkelde het festival zich verder tot een driedaags internationaal stadsfestival.

Stichting The Notorious IBE werkt ook buiten het festivalweekend samen met lokale, landelijke en internationale partners. Daarbij worden activiteiten ontwikkeld met onder anderen dansers, dj’s, mc’s, filmmakers, fotografen en andere makers.

Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te vinden op www.thenotoriousibe.com.

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