Slimme camera’s moeten natuurbranden in Limburg sneller opsporen

De Provincie Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan intensiever samenwerken bij het vroegtijdig opsporen van natuurbranden. Met het camerasysteem FireWatch moet beginnende rookontwikkeling in de grensregio sneller worden ontdekt. Ook kwetsbare natuurgebieden zoals de Brunssummerheide, de Meinweg en de Maasduinen vallen binnen het bewakingsgebied.

De overheden hebben hiervoor een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten. Deze loopt tot eind 2029. Door de Nederlandse en Duitse detectiesystemen aan elkaar te koppelen, ontstaat een uitgebreider netwerk aan weerszijden van de grens.

Beginnende rookpluim snel herkennen

FireWatch maakt gebruik van camera’s die hoog op masten en telecommunicatietorens zijn geplaatst. Ze draaien rond en houden de omgeving voortdurend in de gaten.

Onder gunstige omstandigheden kan een rookpluim van een beginnende brand op ongeveer twintig kilometer afstand worden herkend. Grotere branden kunnen vanaf een nog grotere afstand worden waargenomen. Speciale software analyseert de beelden en probeert rook te onderscheiden van wolken, mist en stof.

Wanneer het systeem mogelijke rookontwikkeling ontdekt, gaat een melding naar de Duitse bosbrandcentrale in Wesel. Daar controleert een medewerker de camerabeelden. Als blijkt dat er daadwerkelijk brand is, wordt de verantwoordelijke meldkamer van de brandweer gewaarschuwd.

Ook Brunssummerheide beter bewaakt

Door de koppeling van de systemen moeten natuurbranden in onder meer de Brunssummerheide, de Meinweg en de Maasduinen eerder worden ontdekt. De Limburgse camera’s worden momenteel geïnstalleerd en moeten binnenkort volledig operationeel zijn.

De actieve bewaking vindt jaarlijks plaats tijdens het seizoen waarin het risico op natuurbranden het grootst is. Dat loopt van 1 maart tot en met 31 oktober.

Gouverneur Emile Roemer noemt de grensoverschrijdende aanpak belangrijk. “Vuur houdt zich niet aan landsgrenzen”, stelt hij. Snelle detectie moet volgens hem helpen om inwoners, hulpdiensten en natuurgebieden beter te beschermen.

Ook minister Silke Gorißen van Noordrijn-Westfalen benadrukt het belang van de samenwerking. FireWatch wordt aan de Duitse zijde al gebruikt voor het bewaken van natuurgebieden rond de Nederrijn.

Bron: Provincie Limburg

Foto: Ter Illustratie, Adobe Stock

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