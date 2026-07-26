Woodstock der Blasmusik inspireert BLOW! by WMC in Kerkrade

Grootste blaasmuziekfestival van Europa

Het Oostenrijkse festival Woodstock der Blasmusik is in veertien jaar uitgegroeid tot een van de grootste blaasmuziekfestivals van Europa. Jaarlijks trekken ongeveer 120.000 liefhebbers naar het vierdaagse evenement, waar op acht podia een breed scala aan blaasmuziek te horen is. Naast de traditionele Böhmische muziek van onder meer Die Egerländer Musikanten biedt het festival ook ruimte aan moderne brassbands en feestformaties zoals Querbeat en Druckluft. Juist die combinatie van traditie en vernieuwing maakt Woodstock der Blasmusik zo populair.

Inspiratie voor BLOW! by WMC

Het Oostenrijkse festival vormde ook een inspiratiebron voor het Wereld Muziek Concours. Dat leidde tot de opzet van BLOW! by WMC, dat momenteel vier weekenden lang de Markt en het Stadspark in Kerkrade tot festivalterrein maakt. Ook in de jaren waarin geen WMC wordt gehouden, blijft BLOW! bestaan als weekendfestival en krijgt het bovendien een indoorvariant in de Rodahal.

Kerkradenaren zijn trouwe bezoekers

Patrick Ypelaar en zijn kameraad René Schillings behoren al jaren tot de vaste bezoekers van Woodstock der Blasmusik. Samen met vele andere Kerkradenaren reizen zij jaarlijks naar Oostenrijk om de unieke festivalsfeer en de veelzijdigheid van de blaasmuziek te beleven. Hun enthousiasme laat zien dat het concept ook buiten de landsgrenzen aanspreekt en mede als inspiratie heeft gediend voor de ontwikkeling van BLOW! by WMC in Kerkrade.

© Peter Trompetter Fotografie

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