Genocide op de Jezidi’s voor het eerst herdacht in Heerlen

Op maandag 3 augustus 2026 vindt in Gemeenschapshuis Heksenberg de twaalfde herdenking van de genocide op de Jezidi’s plaats. Het is de eerste keer dat deze herdenking in Heerlen wordt gehouden. Nederlandse Jezidi’s uit Limburg nodigen belangstellenden uit om samen stil te staan bij de slachtoffers, overlevenden en hun families.

De genocide op de Jezidi’s wordt op maandag 3 augustus 2026 voor het eerst in Heerlen herdacht. De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis Heksenberg. Beeld: aangeleverd.

Op 3 augustus 2014 begon terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een grootschalige aanval op de Jezidi-gemeenschap in de Iraakse regio Sinjar. Duizenden mensen werden vermoord, ontvoerd of verdreven. Vrouwen en meisjes werden onder meer slachtoffer van slavernij en seksueel geweld. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties zijn er redelijke gronden om deze misdaden als genocide op de religieuze gemeenschap te beschouwen. Lees het onderzoek van de Verenigde Naties.

Herdenken en verbinden

Tijdens de bijeenkomst in Heerlen worden de slachtoffers herdacht en wordt steun betuigd aan de overlevenden en hun families. De organisatie hoopt met de herdenking niet alleen het verleden levend te houden, maar ook aandacht te vragen voor de huidige situatie van Jezidi’s.

De bijeenkomst begint met een toelichting op de betekenis van de herdenking. Daarna wordt een documentaire van ongeveer 25 minuten vertoond over de genocide van 2014 en de positie van de Jezidi-gemeenschap vandaag. Vervolgens zijn er verschillende toespraken.

Om 19.15 uur spreekt Margaret Rijkelijkhuizen, oprichter van Yazidi@School. Na de pauze volgt een cultureel programma met traditionele tembûr-muziek en Jezidische zang.

Kaarsen, bloemen en moment van stilte

Om 20.00 uur begint de herdenkingsceremonie. Bezoekers steken kaarsen aan, leggen bloemen neer en nemen gezamenlijk een moment van stilte in acht. De officiële afsluiting is om 20.30 uur, met een dankwoord van Nara Silo. Rond 21.00 uur wordt de bijeenkomst afgerond.

Aandacht voor petitie

Rond de herdenking wordt ook aandacht gevraagd voor de positie van Jezidi’s die in Nederland verblijven. De lopende petitie ‘Stuur Jezidi’s niet terug, de situatie in Irak is voor hen niet veilig’ roept de Nederlandse overheid op rekening te houden met hun kwetsbare positie en de veiligheidssituatie in Irak opnieuw te beoordelen. Meer informatie over de petitie staat op HeerlenMondiaal.

Praktische informatie

Datum: maandag 3 augustus 2026

Inloop: vanaf 17.30 uur

Aanvang programma: 18.00 uur

Einde: rond 21.00 uur

Locatie: Gemeenschapshuis Heksenberg

Adres: Hei Grindelweg 84, 6414 BT Heerlen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via shruanjezidi@gmail.com.

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