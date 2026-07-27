Jehovah’s Getuigen uit Parkstad naar internationaal congres over geluk

Jehovah’s Getuigen uit Parkstad kijken uit naar het internationale congres ‘Voor altijd gelukkig’. Het driedaagse evenement vindt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus 2026 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Volgens de organisatie worden ongeveer 30.000 bezoekers uit Nederland en 6.000 gasten uit twintig andere landen verwacht. De komende weken nodigen Jehovah’s Getuigen uit Parkstad mensen persoonlijk uit om het congres te bezoeken.

Geluk vinden ondanks problemen Tijdens het congres staat de vraag centraal hoe mensen gelukkig kunnen zijn en blijven, ook wanneer het leven niet zonder problemen verloopt. In lezingen, interviews en video’s wordt besproken hoe Bijbelse principes daarbij volgens Jehovah’s Getuigen kunnen helpen. “Wie is nou niet op zoek naar een beetje geluk?”, zegt congreswoordvoerder Jeffrey Hardorff. “Het thema ‘Voor altijd gelukkig’ laat uitkomen hoe je gelukkig kunt zijn en blijven, ook als je leven niet probleemloos is. Ik denk dat bezoekers verbaasd zullen zijn over hoe actueel de raad uit de Bijbel nog is.” Onderwerpen die tijdens het congres aan bod komen zijn onder meer: Is het echt mogelijk om voor altijd gelukkig te zijn? Wat kan je geluk in de weg staan? Heb jij de schat gevonden?

Nieuwe afleveringen videoserie

Een belangrijk onderdeel van het programma bestaat uit drie nieuwe afleveringen van de videoserie Het goede nieuws volgens Jezus. De serie volgt het leven van Jezus zoals dat in de evangeliën wordt beschreven. Tijdens het congres worden de afleveringen vier, vijf en zes vertoond, verspreid over de drie congresdagen. Het volledige programma is te bekijken op de officiële website van Jehovah’s Getuigen. Bezoekers uit verschillende landen Niet alleen het programma, maar ook de ontmoeting tussen bezoekers uit verschillende landen speelt volgens de organisatie een belangrijke rol. Ongeveer 9.000 vrijwilligers uit heel Nederland hebben zich aangemeld om tijdens het congres verschillende taken uit te voeren. “De persoonlijke ontmoetingen met geloofsgenoten van allerlei nationaliteiten zijn een hoogtepunt van dit congres”, vertelt Hardorff. “Taal vormt daarbij geen barrière.

Zo’n evenement verbindt.” Jehovah’s Getuigen organiseren wereldwijd jaarlijks duizenden regionale, nationale en internationale congressen. Daarbij wordt in verschillende landen hetzelfde thema en programma gebruikt.

Praktische informatie

Evenement: internationaal congres ‘Voor altijd gelukkig’

Datum: vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus 2026 Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Toegang: gratis Collectes: er worden geen collectes gehouden Voor wie: iedereen is welkom

Meer informatie, videotrailers en het volledige congresprogramma staan op JW.org.

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