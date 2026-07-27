Wereldtitels en muzikale ontlading tijdens derde WMC-weekend

KERKRADE – De Rodahal en Theater Kerkrade vormden tijdens het derde weekend van het Wereld Muziek Concours het kloppende hart van het evenement. Fanfare- en harmonieorkesten uit verschillende landen streden er om de wereldtitels. Muzikale hoogtepunten, spanning en emotionele ontlading wisselden elkaar daarbij voortdurend af.

Het derde weekend vormde bovendien een passende opmaat naar de grote finale van het twintigste WMC. Die vindt plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus.

Kempenbloei blijft heersen in concertdivisie

De zondag stond in de Rodahal vooral in het teken van de strijd tussen fanfareorkesten uit Nederland en België. Zes orkesten namen het tegen elkaar op in de concertdivisie. Voor een volle zaal volgde het ene muzikale hoogtepunt het andere op.

De spanning bereikte tijdens de prijsuitreiking een hoogtepunt. Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit het Belgische Achel werd onder leiding van dirigent Ivan Meylemans uitgeroepen tot wereldkampioen. Het orkest behaalde 97,20 punten.

Triple F Collective uit Limburg eindigde met 94,80 punten op de tweede plaats. Het verschil tussen beide orkesten bedroeg daarmee 2,40 punten.

Voor Kempenbloei betekende de overwinning de vijfde opeenvolgende wereldtitel in de concertdivisie fanfare. Het orkest won deze titel eerder in 2009, 2013, 2017 en 2022. Daarmee schrijft de fanfare uit Achel opnieuw geschiedenis op het WMC.

St. Cecilia prolongeert wereldtitel

Ook in de eerste divisie voor harmonieorkesten bleef het tot het laatste moment spannend. Vijftien orkesten uit acht landen namen aan deze wedstrijd deel.

Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven kwam als winnaar uit de bus. Onder leiding van dirigent Jos Simons behaalde het Limburgse orkest 94,22 punten. Daarmee prolongeerde St. Cecilia de wereldtitel die het orkest in 2022 eveneens wist te winnen.

Het Oostenrijkse Sinfonisches Blasorchester Perg eindigde met 94,07 punten als tweede. Het verschil bedroeg slechts 0,15 punt.

Colombiaanse vreugde op de Markt

In Theater Kerkrade vond verspreid over twee dagen de wedstrijd voor harmonieorkesten in de derde divisie plaats. Veertien orkesten verschenen hier op het podium.

Tijdens een sfeervolle prijsuitreiking op een volle Markt werd Banda Sinfónica Especial de Samacá uit Colombia uitgeroepen tot wereldkampioen. Het jonge Colombiaanse orkest behaalde 95,69 punten. De bekendmaking zorgde voor grote vreugde bij de muzikanten en hun meegereisde supporters.

Jan Van der Roost benoemd tot WMC-ambassadeur

Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de concertdivisie voor fanfareorkesten werd componist Jan Van der Roost benoemd tot WMC-ambassadeur.

Van der Roost is al tientallen jaren nauw verbonden met de internationale blaasmuziekwereld. Zijn composities worden wereldwijd uitgevoerd en klonken regelmatig tijdens wedstrijden en concerten van het WMC. Eerder tijdens deze jubileumeditie werd ook componist Jan de Haan tot WMC-ambassadeur benoemd.

Gezellige drukte op Markt en in Stadspark

Niet alleen in de concertzalen was het druk. Ook BLOW! WMC óp d’r Maat op de Markt en BLOW! WMC in ’t Sjtadspark trokken de afgelopen weekenden veel bezoekers.

Stichting Kerkraads Evenementen Collectief, verantwoordelijk voor het programma op de Markt, kijkt tevreden terug. Volgens KEC-bestuurslid Roel Roukens is het al drie weekenden bijzonder druk en gezellig. “De sfeer is ontspannen, geen incidenten en iedereen geniet.”

Ook organisator Angelique Kerres is tevreden over de belangstelling in het Stadspark. De gevarieerde muziekavonden trokken veel bezoekers. “We kregen veel positieve feedback van onze gasten”, vertelt Kerres. “Daar ben ik samen met mijn team heel erg trots op.”

WMC maakt zich op voor finaleweekend

Op donderdag 30 juli opent het wereldberoemde koperensemble German Brass het finaleweekend met het concert ‘Around the World’ in de Rodahal. Het elfkoppige ensemble brengt vanaf 20.00 uur een programma dat loopt van barok en klassieke muziek tot tango, bigbandmuziek en moderne arrangementen.

De jeugddivisie voor harmonieorkesten speelt op donderdag 30 en vrijdag 31 juli in Theater Kerkrade. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus volgt de ontknoping in de concertdivisie voor harmonieorkesten in de Rodahal. Tegelijkertijd vinden in Theater Kerkrade de wedstrijden in de tweede divisie plaats.

De wedstrijden zijn ook te volgen via de livestream van VIDA by WMC: https://vidabywmc.nl/.

Daarnaast staat bezoekers op de Markt en in het Stadspark tot en met zondag 2 augustus nog een uitgebreid programma met livemuziek en entertainment te wachten.

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