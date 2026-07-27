Bijna elke dag raak in Heerlen: 180 keer rijden onder invloed geregistreerd

PARKSTAD – In de eerste helft van 2026 registreerde de politie in de zeven Parkstadgemeenten samen 407 misdrijven rond rijden onder invloed. Dat zijn gemiddeld ruim twee registraties per dag. Eén gemeente springt er duidelijk bovenuit: Heerlen is met 180 gevallen verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale aantal.

Het gaat om geregistreerde zaken waarbij alcohol, drugs of medicijnen een rol speelden. Ook het weigeren van een adem-, bloed- of urineonderzoek telt in de cijfers mee.

Hoewel het aantal in Parkstad hoog blijft, is er wel sprake van een daling. In dezelfde periode van 2025 werden nog 486 zaken geregistreerd. Daarmee nam het totale aantal in de regio af met 79 registraties, oftewel 16,3 procent.

Dit zijn de cijfers per Parkstadgemeente

Gemeente Eerste helft 2026 Eerste helft 2025 Verandering Heerlen 180 183 -3 (-1,6%) Kerkrade 69 71 -2 (-2,8%) Brunssum 59 109 -50 (-45,9%) Landgraaf 48 60 -12 (-20,0%) Beekdaelen 36 38 -2 (-5,3%) Simpelveld 9 7 +2 (+28,6%) Voerendaal 6 18 -12 (-66,7%) Totaal Parkstad 407 486 -79 (-16,3%)

Bron: Overstappen.nl op basis van politiedata. Percentages en Parkstadtotaal berekend op basis van de gemeentecijfers.

Heerlen steekt met kop en schouders boven de rest uit

Met 180 registraties staat Heerlen ruim boven de andere Parkstadgemeenten. Omgerekend gaat het om bijna één geregistreerd misdrijf per dag.

Toch is het aantal iets lager dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van 2025 registreerde de politie in Heerlen 183 zaken. De daling bedraagt daarmee drie gevallen, oftewel 1,6 procent.

Kerkrade staat binnen Parkstad op de tweede plaats. Daar werden 69 zaken geregistreerd, twee minder dan vorig jaar. Brunssum volgt met 59 registraties.

Opvallende daling in Brunssum en Voerendaal

Vooral de ontwikkeling in Brunssum valt op. Daar daalde het aantal registraties van 109 naar 59. Dat zijn vijftig gevallen minder, een afname van 45,9 procent. Geen enkele andere Parkstadgemeente kende zo’n grote daling in absolute aantallen.

Procentueel was de afname in Voerendaal nog groter. Daar ging het aantal terug van achttien naar zes registraties, een daling van 66,7 procent. Omdat het om relatief kleine aantallen gaat, kunnen enkele zaken hier wel snel een groot procentueel verschil veroorzaken.

Ook Landgraaf zag een duidelijke afname. Het aantal daalde van zestig naar 48 registraties, oftewel twintig procent.

Beekdaelen bleef redelijk stabiel met 36 registraties, tegenover 38 vorig jaar.

Alleen Simpelveld laat stijging zien

Simpelveld is de enige Parkstadgemeente waar het aantal geregistreerde zaken toenam. In de eerste helft van 2025 ging het om zeven registraties. Dit jaar zijn dat er negen.

Dat betekent een procentuele stijging van 28,6 procent. Ook hier geldt dat het om kleine aantallen gaat: de toename bestaat uit twee extra registraties.

Parkstad daalt, Nederland stijgt

De ontwikkeling in Parkstad staat tegenover het landelijke beeld. In heel Nederland registreerde de politie tussen januari en juni 2026 in totaal 24.132 misdrijven rond rijden onder invloed.

Dat zijn er 520 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, een landelijke stijging van 2,2 procent.

Mei was met 4.290 registraties de drukste maand van het jaar tot nu toe. Ook maart, met 4.278 gevallen, en april, met 4.190 gevallen, lieten hoge aantallen zien.

Rotterdam voert de landelijke lijst aan met 1.465 registraties. Daarna volgen Den Haag met 1.439 en Amsterdam met 1.409 geregistreerde zaken.

Kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s

De gevolgen van rijden onder invloed blijven niet altijd beperkt tot een boete of een rijontzegging. Wie onder invloed een ongeluk veroorzaakt, kan met veel grotere financiële problemen worden geconfronteerd.

Volgens autoverzekeringsexpert Jean-Paul Würsten van Overstappen.nl vervalt bij veel verzekeraars de dekking wanneer alcohol of drugs in het spel zijn. De verzekeraar vergoedt doorgaans eerst de schade van de tegenpartij, maar kan het uitgekeerde bedrag vervolgens terugvorderen van de bestuurder.

“Dat kan zomaar oplopen tot tienduizenden euro’s. Je eigen schade krijg je bovendien nooit vergoed”, waarschuwt Würsten.

Niet iedere registratie is automatisch een boete

De cijfers betekenen niet dat in Parkstad precies 407 verschillende bestuurders een boete hebben ontvangen. Het onderzoek gaat over door de politie geregistreerde misdrijven. Daaronder vallen:

rijden onder invloed van alcohol;

rijden onder invloed van drugs of medicijnen;

weigeren van een ademanalyse;

weigeren van een bloedproef;

weigeren van vervangend urineonderzoek.

De cijfers geven daarmee een beeld van het aantal geregistreerde zaken. Ze laten niet zien hoeveel zaken uiteindelijk tot een definitieve boete of veroordeling hebben geleid.

Toch blijft het regionale totaal opvallend: 407 registraties in zes maanden, waarvan 180 in Heerlen.

Bron: analyse van Overstappen.nl op basis van gegevens uit het openbare dataportaal van de politie.

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