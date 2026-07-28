Tourhelden en wielerlegendes nemen hartje Heerlen over tijdens gratis wielerfeest

HEERLEN – Wielerliefhebbers kunnen vrijdag 31 juli hun hart ophalen in het centrum van Heerlen. Tijdens de 35e Franssen Franken Ronde Heerlen verschijnen Tourrenners, plaatselijke favorieten en grote namen uit de wielergeschiedenis aan de start. De toegang tot het evenement én de aansluitende afterparty is gratis.

De Franssen Franken Ronde Heerlen vindt traditiegetrouw plaats op de eerste vrijdag na de Tour de France. Van 18.00 tot 22.00 uur wordt op het parcours in de binnenstad een compleet wielerprogramma afgewerkt. Daarna verplaatst het feest zich naar het Pancratiusplein en de Bongerd.

Tourrenners aan de start

Tim van Dijke, Huub Artz, Pascal Eenkhoorn en Mike Teunissen reizen na drie weken Tour de France af naar Heerlen. Ook Wout Poels verschijnt aan de start van het UCI-criterium.

Het deelnemersveld krijgt bovendien een sterk regionaal tintje door de komst van Niels Sinschek, Wouter Toussaint en Rémon Delnoije. De organisatie verwacht de komende dagen mogelijk nog meer renners aan het deelnemersveld toe te voegen.

“Het is elk jaar lastig om renners uit de Tour naar Heerlen te krijgen”, vertelt organisator Chris Tiekstra. “Dat heeft te maken met de beschikbaarheid en met de startgelden die de grote namen tegenwoordig vragen. Toch hebben we een mooi en gevarieerd deelnemersveld. Het wordt zonder meer een aantrekkelijke wedstrijd.”

Bijzondere dernywedstrijd met bekende vrouwen

Een van de opvallendste onderdelen van het programma is de wedstrijd voor oud-profs achter de derny’s. Voor het eerst nemen daarbij ook twee bekende vrouwelijke sporticonen deel.

Meervoudig olympisch kampioene Leontien Zijlaard-van Moorsel rijdt tussen de mannen. Ook voormalig topschaatsster Marianne Timmer stapt op de racefiets voor de dernywedstrijd. De gezamenlijke deelname van de mannen en vrouwen is goedgekeurd door wielerbond KNWU.

Zij krijgen gezelschap van grote wielernamen als Michael Boogerd, Steven Rooks, Erik Breukink, Erik Dekker, Patrick Stroucken en de Belgische klassiekerspecialist Johan Museeuw.

“Vorig jaar zagen we hoe benaderbaar de oud-profs zijn en hoeveel bezoekers hen nog herkennen”, aldus Tiekstra. “Dat is het mooie van wielrennen: alles gebeurt dicht bij het publiek. Dat we dit jaar ook twee bekende vrouwen aan de start hebben, maakt deze editie extra bijzonder.”

Zelf fietsen tijdens de Dikke Banden Race

Ook jonge wielerliefhebbers mogen het echte parcours op. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan de Rabo Dikke Banden Race.

De deelnemers rijden op hun eigen fiets en moeten een valhelm dragen. De wedstrijden worden per leeftijdsgroep verreden onder toezicht van een jury. Iedere deelnemer ontvangt een prijs en een wedstrijdshirt.

Inschrijven kan via de website van de Franssen Franken Ronde Heerlen. De kinderen kunnen zich vrijdag vanaf 17.30 uur melden bij de container van Ready2Race, in de buurt van de ingang van het theater.

Programma vrijdag 31 juli

18.00 uur: start Rabo Dikke Banden Race

19.00 uur: start oud-profs achter de derny’s

20.00 uur: reclamekaravaan en presentatie eliterenners

20.30 uur: start eliterenners

22.00 uur: finish eliterenners en huldigingen

22.30 uur: afterparty op het Pancratiusplein en de Bongerd

01.00 uur: einde muziek en drankverkoop op de pleinen

Afsluitingen in de binnenstad

De opbouw begint donderdag 30 juli. De Geerstraat, tussen de Van Geleenstraat en de Schinkelstraat, is vanaf donderdag 08.00 uur tot vrijdagavond 23.59 uur afgesloten.

Op vrijdag worden vanaf 14.00 uur hekken in de binnenstad geplaatst. Vanaf 16.30 uur kan het afgesloten centrum niet meer worden ingereden. Om 17.00 uur gaat de binnenstad volledig dicht voor verkeer.

Bezoekers wordt aangeraden op tijd te komen en rekening te houden met verkeersmaatregelen rond het parcours.

Gratis afterparty

Na de finish en huldiging gaat het wielerfeest verder tijdens een gratis afterparty op het Pancratiusplein en de Bongerd. De muziek en drankverkoop gaan daar door tot 01.00 uur.

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting CycloCross Heerlen, met ondersteuning van de gemeente Heerlen, Limburg Cycling en verschillende partners en sponsoren.

Actuele informatie, het deelnemersveld en de inschrijving voor de Dikke Banden Race zijn te vinden op www.franssenfrankenrondeheerlen.nl.

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