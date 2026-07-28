Rotary Leudal komt in actie voor Parkinson met informatieavond en golftoernooi

LEUDAL – Rotary Leudal en Health Foundation Limburg zetten de ziekte van Parkinson de komende maanden nadrukkelijk in de schijnwerpers. Op maandag 31 augustus vindt in Heythuysen een gratis informatieavond plaats. Ruim een week later, op vrijdag 11 september, volgt in Herkenbosch een benefietgolftoernooi voor Parkinsononderzoek.

Met de twee activiteiten willen de organisaties kennis delen, aandacht vragen voor de impact van Parkinson en geld inzamelen voor onderzoek en initiatieven binnen het Maastricht UMC+. Deze projecten moeten bijdragen aan betere behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen met Parkinson.

Wetenschap, acceptatie en persoonlijke ervaringen

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 31 augustus in De Bombardon in Heythuysen. De informatieavond draagt de titel ‘Parkinson: wetenschap, acceptatie en de kracht van kunst’.

Tijdens de avond delen drie sprekers hun kennis en ervaringen. Prof. dr. Bas Bloem geeft uitleg over de ziekte en bespreekt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling.

Dr. Annelien Duits gaat in op het belang van acceptatie, veerkracht en zelfmanagement. Daarnaast vertelt Karin Pinckaers Lumey openhartig over haar persoonlijke ervaringen en de invloed die Parkinson heeft op haar dagelijks leven.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten, zorgverleners en andere belangstellenden die meer over de ziekte willen weten.

De informatieavond duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De inloop begint om 18.30 uur. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

Golfen voor baanbrekend onderzoek

Op vrijdag 11 september organiseert Rotary Leudal vervolgens het fundraisingevenement Golfen voor Parkinson op golfbaan De Herkenbosche in Herkenbosch.

De golfdag combineert sportiviteit en gezelligheid met maatschappelijke betrokkenheid. Zowel ervaren golfers als mensen zonder golfervaring kunnen deelnemen. Golfers spelen een wedstrijd van negen holes volgens de Texas Scramble-spelvorm. Beginners kunnen meedoen aan een golfclinic.

Het programma begint om 13.30 uur met een ontvangst met koffie en Limburgse vlaai. Om 14.00 uur starten het golftoernooi en de golfclinic. Vanaf 17.00 uur zijn er borrelhapjes. Om 18.00 uur volgen de prijsuitreiking en een tombola, waarna om 18.15 uur een barbecuebuffet begint.

Ook mensen die niet willen golfen, zijn welkom. Zij kunnen vanaf 17.30 uur aansluiten bij het avondprogramma.

Opbrengst voor projecten rond Parkinson

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan onderzoek en initiatieven binnen het Maastricht UMC+ die bijdragen aan een betere toekomst voor mensen met Parkinson.

“Met dit toernooi willen we niet alleen geld ophalen, maar ook aandacht vragen voor de ziekte van Parkinson”, aldus de organisatie.

Deelname aan het volledige programma, inclusief het golftoernooi of de clinic en het barbecuebuffet, kost 150 euro per persoon. Deelname aan alleen het avondprogramma kost 60 euro per persoon. Consumpties zijn gedurende het evenement voor eigen rekening.

Praktische informatie informatieavond

Evenement: Parkinson: wetenschap, acceptatie en de kracht van kunst

Datum: maandag 31 augustus 2026

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur

Inloop: vanaf 18.30 uur

Locatie: De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen

Toegang: gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Praktische informatie golftoernooi

Evenement: Golfen voor Parkinson

Datum: vrijdag 11 september 2026

Aanvang: 13.30 uur

Locatie: De Herkenbosche Golf Limburg in Herkenbosch

Volledig programma: 150 euro per persoon

Alleen avondprogramma: 60 euro per persoon

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan via y.kerkhofs@hfl.nl. Aanmelden is ook mogelijk door de QR-code op de betreffende flyer te scannen.

De evenementen worden georganiseerd door Rotary Leudal in samenwerking met Health Foundation Limburg en andere betrokken partners.

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