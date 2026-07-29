HeuvellandWandel4daagse op weg naar recordeditie met 8.000 wandelaars

De HeuvellandWandel4daagse lijkt dit jaar een van de grootste edities uit haar geschiedenis te beleven. Tien dagen voor de start stond de teller al op hetzelfde aantal inschrijvingen als het totale deelnemersaantal van 2025. De organisatie verwacht van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus ongeveer 8.000 wandelaars, onder wie 500 kinderen.

Inschrijven voor de HeuvellandWandel4daagse 2026 is nog steeds mogelijk. Vier dagen lang wandelen deelnemers uit binnen- en buitenland door het karakteristieke landschap van Zuid-Limburg. Vanuit Berg en Terblijt voeren de routes langs glooiende heuvels, natuurgebieden, holle wegen en karakteristieke Limburgse dorpen.

Dagelijks keuze uit vijf afstanden

Wandelaars kunnen iedere dag kiezen uit vijf verschillende afstanden: 8, 14, 21, 28 of 42 kilometer. Hierdoor is het evenement toegankelijk voor zowel gezinnen en recreatieve wandelaars als ervaren langeafstandslopers.

De editie van 2026 is tevens de eerste HeuvellandWandel4daagse die wordt georganiseerd door The PEPR Company. Het bedrijf heeft de organisatie overgenomen van de voormalige stichting.

“Dat we direct in ons eerste jaar als organisator een recordaantal deelnemers mogen ontvangen, is een geweldig compliment en een blijk van vertrouwen”, zegt organisator Roy Packbier namens The PEPR Company. “Maar dit evenement draait vooral om samenwerking. Zonder de inzet van honderden vrijwilligers, diverse verenigingen, onze partners en de gemeenten zou dit simpelweg niet mogelijk zijn.”

Ruim 300 vrijwilligers actief

Tijdens het vierdaagse evenement zijn ruim 300 vrijwilligers actief. Zij houden zich onder meer bezig met de veiligheid, verzorgingsposten, verkeersbegeleiding, horeca en de ontvangst van de duizenden deelnemers.

De vrijwilligers vormen al jarenlang de ruggengraat van de HeuvellandWandel4daagse en zorgen ervoor dat de wandelaars veilig en gastvrij door het Zuid-Limburgse heuvelland kunnen trekken.

Feestelijke opening met Martin Hurkens

De feestelijkheden beginnen op woensdagavond 5 augustus met een officiële openingsavond op het evenemententerrein in Berg en Terblijt. De opening wordt verricht door mascotte Polke, burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul en organisator Roy Packbier.

Tijdens de openingsavond zijn er optredens van illusionist Nigel Otermans en zanger Martin Hurkens. Ook gedurende de wandelvierdaagse is er dagelijks entertainment op het evenemententerrein. Onder anderen Dennie Christiaans, Erwin en het Mergelland Mannenkoor verzorgen optredens.

Daarmee biedt de HeuvellandWandel4daagse niet alleen vier dagen wandelplezier, maar ook muziek, ontmoeting en Limburgse gezelligheid.

Praktische informatie

Evenement: HeuvellandWandel4daagse 2026

Data: donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus 2026

Openingsavond: woensdag 5 augustus 2026

Afstanden: 8, 14, 21, 28 en 42 kilometer

Start- en evenemententerrein: Berg en Terblijt

Verwacht aantal deelnemers: circa 8.000, onder wie 500 kinderen

Vrijwilligers: ruim 300

Organisatie: The PEPR Company

Inschrijven en informatie: www.heuvellandwandel4daagse.nl

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