★★★★★ voor Ina van Zyl in SCHUNCK: ‘In Heerlen ziet het er fantastisch uit’

Tentoonstelling Where Are You From nog tot en met 25 oktober te zien in Heerlen

HEERLEN – De tentoonstelling Ina van Zyl: Where Are You From in SCHUNCK Museum heeft vijf sterren gekregen van de Volkskrant. Recensent Sarah van Binsbergen spreekt van “een geheimzinnig, zinnelijk universum” en concludeert enthousiast: “In Heerlen ziet het er fantastisch uit.”

De lovende beoordeling zet het eerste grote Nederlandse museale overzicht van kunstenaar Ina van Zyl volop in de schijnwerpers. De tentoonstelling ging op 16 juni van start en is nog tot en met zondag 25 oktober 2026 te bezoeken in het SCHUNCK Glaspaleis aan de Bongerd in Heerlen.

Niets is wat het op het eerste gezicht lijkt

In Where Are You From brengt SCHUNCK bijna dertig jaar werk van Ina van Zyl samen. Bezoekers zien vroege tekeningen en comics uit haar Zuid-Afrikaanse periode, maar ook landschappen, portretten, stillevens en recente schilderijen.

Van Zyl staat bekend om haar sterke close-ups van lichaamsfragmenten, huid, bloemen, fruit en alledaagse voorwerpen. Door haar gebruik van schaal en kleur verandert iets herkenbaars langzaam in iets vreemds, intiems of ongemakkelijks. Een lichaamsdeel kan op een landschap gaan lijken, terwijl een bloem bijna een menselijke vorm aanneemt.

Volgens de Volkskrant betreedt de bezoeker een zinnelijk universum waarin niets is wat het lijkt. De volledige recensie draagt de titel: Wie de tentoonstelling van Ina van Zyl binnenstapt, betreedt een zinnelijk universum waarin niets is wat het lijkt.

Ina van Zyl te gast bij VPRO

Van Zyl was onlangs ook te gast in het VPRO-programma Nooit Meer Slapen. In gesprek met Ellen Deckwitz vertelde zij over haar kunstenaarschap, haar Zuid-Afrikaanse achtergrond en de ontwikkeling van haar beeldtaal.

Tijdens haar studie maakte Van Zyl tekeningen voor het Zuid-Afrikaanse satirische tijdschrift Bitterkomix. Tegenwoordig werkt zij voornamelijk met olieverf. In het gesprek bij de VPRO vertelt ze hoe thema’s als intimiteit, schaamte, spanning en menselijk contact in haar werk terugkeren.

Monografie over drie decennia kunstenaarschap

Bij de tentoonstelling verscheen ook de eerste uitgebreide monografie over het werk van Ina van Zyl. Het boek Where Are You From brengt schilderijen uit de periode 1997 tot en met 2025 samen en bevat essays en een interview waarin de historische, persoonlijke en thematische kanten van haar werk worden uitgediept.

De rijk geïllustreerde publicatie is uitgegeven door nai010 publishers en is verkrijgbaar bij de museumwinkel van SCHUNCK en via de uitgever.

Rondleidingen, yoga, film en Frictions Festival

Rondom de tentoonstelling organiseert SCHUNCK een uitgebreid activiteitenprogramma. Bezoekers kunnen onder meer deelnemen aan zondagsrondleidingen, yogasessies, mindfulnessactiviteiten en workshops.

Ook staan er een Silent Reading Party, een filmvertoning tijdens Cultura Nova en de dertiende editie van Frictions Festival op het programma. Voor kinderen en gezinnen zijn er speciale rondleidingen, creatieve activiteiten en een museumtas met opdrachten.

De actuele activiteiten en data zijn te vinden in het programma van SCHUNCK.

Praktische informatie

Tentoonstelling: Ina van Zyl: Where Are You From

Ina van Zyl: Where Are You From Periode: 16 juni tot en met 25 oktober 2026

16 juni tot en met 25 oktober 2026 Locatie: SCHUNCK Museum, Glaspaleis

SCHUNCK Museum, Glaspaleis Adres: Bongerd 18, Heerlen

Bongerd 18, Heerlen Openingstijden museum: dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur

dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur Maandag: gesloten

gesloten Entree: €11,50

€11,50 Informatie en tickets: SCHUNCK Museum

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