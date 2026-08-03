Inwoners Parkstad: vraag toeslagen over 2025 nog tot eind 2026 aan

Inwoners van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen krijgen langer de tijd om toeslagen over 2025 aan te vragen. Wie mogelijk recht had op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget, kan dit nog tot en met 31 december 2026 controleren en aanvragen.

De aanvraagtermijn is met vier maanden verlengd. Voorheen konden toeslagen over het voorgaande jaar tot en met 1 september worden aangevraagd. Vanaf dit jaar krijgen mensen na afloop van een toeslagjaar een volledig jaar de tijd.

Laat geen geld liggen

Ook inwoners die in 2025 geen toeslagen ontvingen, kunnen er achteraf toch recht op blijken te hebben. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen lager was dan verwacht, hun persoonlijke situatie veranderde of omdat zij niet wisten dat zij voor een toeslag in aanmerking kwamen.

Het voordeel van achteraf aanvragen is dat het werkelijke inkomen over 2025 inmiddels meestal bekend is. De berekening wordt daardoor gebaseerd op de definitieve situatie en niet op een schatting.

Wie recht blijkt te hebben op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget, ontvangt het bedrag over 2025 doorgaans in één keer.

Zo controleer je jouw toeslagen

Inwoners van Parkstad kunnen in drie stappen controleren of zij nog geld tegoed hebben:

Ga naar toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen en maak een proefberekening. Selecteer het jaar 2025 en vul de gevraagde gegevens in. Blijkt dat je waarschijnlijk recht hebt op een toeslag? Vraag deze dan aan via Mijn Toeslagen.

Voor ondernemers die uitstel hebben gekregen voor hun aangifte inkomstenbelasting kan een afwijkende, latere aanvraagdatum gelden.

Andere regels voor kinderopvangtoeslag

De verlengde aanvraagtermijn geldt voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels. Deze toeslag kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Controleer ook je gegevens voor 2026

Wie een toeslag over 2025 aanvraagt, vraagt deze doorgaans automatisch ook voor 2026 aan. Controleer daarom meteen of de gegevens voor 2026 nog kloppen.

Is je inkomen veranderd, betaal je inmiddels een andere huurprijs of is je gezinssituatie gewijzigd? Geef dit dan direct door via Mijn Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je later geld moet terugbetalen of juist te weinig toeslag ontvangt.

Hulp voor inwoners van Parkstad

Wie moeite heeft met de proefberekening of aanvraag, kan hulp vragen bij een hulppunt van Dienst Toeslagen, de eigen gemeente of een Informatiepunt Digitale Overheid in een bibliotheek.

Een hulppunt in de buurt is te vinden via toeslagen.nl/contact. Ook kan gratis worden gebeld met Dienst Toeslagen via 0800-0543.

Inwoners met geldzorgen kunnen voor anonieme en persoonlijke ondersteuning terecht bij Geldfit via geldfit.nl/toeslagen.

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