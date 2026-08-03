WMC viert succesvolle jubileumeditie met 66.000 bezoeken

Het Wereld Muziek Concours kijkt tevreden terug op zijn twintigste editie. Volgens de organisatie trokken de verschillende wedstrijden en concerten samen ongeveer 66.000 bezoeken. Daarnaast bereikten beelden van het WMC in vier weken tijd miljoenen mensen via sociale media.

Na vier muzikale weekenden spreekt de organisatie van een succesvolle jubileumeditie. Duizenden muzikanten uit binnen- en buitenland kwamen naar Kerkrade voor optredens in het Parkstad Limburg Stadion, de Rodahal en Theater Kerkrade. Ook op de Markt en in het Stadspark konden bezoekers genieten van livemuziek en activiteiten.

Grote bezoekersaantallen

De openingsparade trok volgens het WMC ongeveer 18.000 bezoekers. De mars- en showwedstrijden in het stadion waren goed voor 29.500 bezoeken. Voor de wedstrijden en concerten in de Rodahal en het theater werden nog eens 18.500 bezoeken geregistreerd.

Opgeteld gaat het om ongeveer 66.000 bezoeken. Daarbij is niet bekendgemaakt hoeveel hiervan unieke bezoekers waren die mogelijk meerdere onderdelen van het concours bezochten.

Nieuw hoofdstuk voor het WMC

Het team onder leiding van WMC-directeur Bart van der Roost werkte tweeënhalf jaar aan deze jubileumeditie. Volgens hem was het concours alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers, partners, sponsoren, de gemeente Kerkrade en de provincie Limburg.

Van der Roost spreekt van een nieuw hoofdstuk voor het WMC. De organisatie moest de afgelopen periode keuzes maken en afscheid nemen van onderdelen die niet strikt noodzakelijk waren. Daarmee moest een stevigere basis voor de toekomst worden gelegd.

Miljoenenbereik via media

Ook buiten Kerkrade kreeg het concours veel aandacht. L1 zond de openingsparade live uit en de NOS besteedde op NPO 1 aandacht aan het WMC. Volgens de organisatie zorgden de verschillende berichten en video’s op sociale media voor ongeveer 15 miljoen weergaven.

Daarnaast maakten duizenden mensen uit onder meer Zweden, Australië, Japan en de Verenigde Staten gebruik van het eigen livestreamplatform Vida. Op dit platform staat inmiddels meer dan 15.000 minuten aan WMC-beelden.

BLOW! WMC brengt muziek naar centrum

Ook de evenementen BLOW! WMC op d’r Maat en BLOW! WMC in ’t Sjadspark trokken vier weken lang publiek naar het centrum van Kerkrade. Op de Markt en in het Stadspark vonden ieder lang weekend optredens plaats.

De buitenevenementen werden georganiseerd in samenwerking met Stichting KEC, centrumondernemers, Winestyle, vrijwilligers en gemeentelijke diensten. Volgens de organisatie deden zich tijdens de evenementweekenden geen noemenswaardige incidenten voor op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Financiële cijfers volgen in het najaar

Hoe de jubileumeditie financieel precies heeft uitgepakt, is nog niet bekend. De komende maanden wordt het evenement geëvalueerd en stelt het WMC een volledige financiële rapportage op. De organisatie verwacht deze cijfers in het najaar te presenteren.

Van der Roost zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van het concours en in Kerkrade als mondiale hoofdstad van de blaasmuziek.

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