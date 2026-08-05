Theater Landgraaf opent nieuw seizoen met gratis Terras Theater

Theater Landgraaf is na een vakantie van twee weken weer geopend en maakt zich op voor het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De aftrap vindt plaats op zaterdag 8 augustus met het gratis toegankelijke Terras Theater op drie locaties in Landgraaf.

Met het Terras Theater brengt Theater Landgraaf korte voorstellingen naar plekken waar bezoekers normaal gesproken niet direct theater verwachten. In samenwerking met het Ondernemersfonds Landgraaf stellen verschillende ondernemers in de drie centra van de gemeente hun terras beschikbaar.

Tijdens de middag kunnen bezoekers onder het genot van een drankje genieten van drie wisselende korte theatrale acts. De optredens kunnen confronteren, ontroeren, verbazen of gewoon voor plezier en vermaak zorgen.

Het Terras Theater vindt plaats bij:

’t Hert va Woabich in Waubach;

Brasserie De Heeren in Nieuwenhagen-Op de Kamp;

Café ’t Brandwapen in Schaesberg.

Het programma begint zaterdag 8 augustus om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 à 17.00 uur. De toegang is gratis en vooraf tickets reserveren is niet nodig. Het is de bedoeling om het Terras Theater in de toekomst verder uit te breiden naar meer terrassen in Landgraaf.

The Barking Birds terug in Theater Landgraaf

Later in het nieuwe theaterseizoen keert ook de Parkstadse indie-rockband The Barking Birds terug naar Theater Landgraaf. Op zaterdag 19 september presenteert de band tijdens het staconcert ‘A Night with The Barking Birds’ de nieuwe EP Take it or Leave it.

Na een succesvol optreden in het voorjaar van 2025 maakte de band een flinke ontwikkeling door. The Barking Birds begon als trio en bracht onder meer de singles People Say en I Paint a Horse en de EP The Evergreen Recordings uit. Met de komst van leadgitarist Rinus Sloen werd de groep uitgebreid tot een viertal.

De nieuwe single With Kind Regards & No Regrets kreeg aandacht van lokale radiostations en behaalde noteringen in indie- en pophitlijsten. Ook in België werd het nummer opgepikt. De opvolger All I Hear werd door radiostation IndieXL uitgeroepen tot weekschijf.

The Barking Birds nemen op 19 september bovendien twee supportacts mee naar Landgraaf. Het optreden begint om 20.00 uur.

Theaterkassa tijdelijk gesloten

Van maandag 24 augustus tot en met woensdag 2 september krijgt de vloer in de theaterzaal, het bargedeelte en de entree een nieuwe toplaag. Hierdoor is de theaterkassa op vrijdag 28 augustus gesloten en niet bereikbaar voor ticketverkoop.

Tickets voor andere voorstellingen kunnen online worden gekocht via de website van Theater Landgraaf. Normaal is de theaterkassa iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Ook kunnen bezoekers, wanneer een voorstelling niet is uitverkocht, voorafgaand aan de voorstelling nog kaarten aan de kassa kopen.

Meer beelden en informatie over de voorstellingen zijn te vinden op het YouTube-kanaal van Theater Landgraaf.

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