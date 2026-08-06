Drie woningen in Heerlen-Noord gesloten na onderzoek naar drugshandel

De burgemeester van Heerlen heeft op woensdag 5 augustus drie woningen in Heerlen-Noord voor twaalf maanden gesloten. Volgens de gemeente kwam uit politieonderzoek naar voren dat de panden betrokken waren bij de handel in harddrugs. In enkele woningen werden ook wapens aangetroffen.

Vanwege de ernst van de situatie en het gevaar voor de openbare orde en veiligheid besloot burgemeester Roel Wever tot de sluitingen. De drie woningen liggen verspreid over Heerlen-Noord.

Gemeente treedt op tegen criminaliteit

Met de maatregel wil de gemeente de veiligheid in de betrokken buurten beschermen. Wever benadrukt dat woningen geen plaatsen mogen zijn waar harddrugs worden verhandeld of wapens worden bewaard. Wanneer de veiligheid van omwonenden in gevaar komt, grijpt de gemeente in.

Volgens de burgemeester laten de sluitingen zien dat Heerlen criminaliteit die de samenleving ondermijnt niet accepteert.

Eerder woning gesloten in Heerlerheide

Eind juli sloot de burgemeester al een andere woning in Heerlerheide. Ook daar trof de politie na onderzoek drugs en wapens aan. Deze woning werd eveneens voor een periode van twaalf maanden gesloten.

Verdachte situaties melden

De gemeente roept inwoners op om signalen van drugshandel en andere verdachte situaties bij de politie te melden. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

Wie liever anoniem blijft, kan contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Bron: Gemeente Heerlen

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