Taxistandplaats in uitgaansgebied Heerlen verhuist vandaag naar Geleenstraat

HEERLEN – De taxistandplaats voor uitgaansavonden verhuist vandaag, donderdag 6 augustus, van de Bongerd naar de Geleenstraat. De nieuwe standplaats is op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond beschikbaar.

Op die avonden is het betreffende gedeelte van de Geleenstraat tussen 22.00 en 04.00 uur uitsluitend bestemd voor taxi’s. Buiten deze tijden gelden de normale parkeerregels.

Problemen op de Bongerd

De huidige taxistandplaats op de Bongerd zorgt volgens de gemeente voor problemen. Een deel van de betaalde parkeerplaatsen is tijdens uitgaansavonden alleen beschikbaar voor taxi’s.

Bij evenementen kunnen deze plekken echter niet worden gebruikt. Juist op zulke momenten hebben bezoekers van het centrum vaak meer behoefte aan taxi’s.

Geleenstraat werkte beter

De gemeente gebruikte de Geleenstraat al enkele keren als tijdelijke taxistandplaats. Volgens de gemeente werkte deze locatie beter voor alle betrokkenen. Daarom krijgt de standplaats nu een vaste plek in deze straat.

De nieuwe taxistandplaats komt voor het raadhuis en het stadskantoor. Het gaat om het gedeelte vanaf de boom op de hoek van het raadhuis tot aan de fietskelder van het stadskantoor.

Regels voor de nieuwe taxistandplaats

Voor het gebruik van de locatie gelden de volgende regels:

Alleen taxi’s mogen er staan.

Dat geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag.

De tijden zijn van 22.00 tot 04.00 uur.

Buiten deze uren gelden de normale parkeerregels.

Er komen geen afzonderlijke taxivakken.

Met de verhuizing wil de gemeente zorgen voor een duidelijkere taxivoorziening in het uitgaansgebied. Bezoekers van het centrum kunnen daardoor gemakkelijker een taxi vinden.

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