Electra opent zes snellaadpunten bij Hoeve de Aar in Heerlen

HEERLEN – Electra heeft op de parkeerplaats van Hoeve de Aar in Heerlen een nieuw snellaadstation geopend. De locatie aan de Welterlaan 45 bestaat uit drie laadpalen met in totaal zes snellaadpunten en is 24 uur per dag toegankelijk.

Volgens Electra beschikken de laadpunten over een capaciteit tot 150 kW. Het bedrijf stelt dat een elektrische auto onder geschikte omstandigheden in ongeveer 15 tot 20 minuten van 20 naar 80 procent kan worden opgeladen. De werkelijke laadsnelheid is afhankelijk van het laadvermogen van het voertuig.

Tijdens het opladen kunnen bestuurders gebruikmaken van de horecavoorzieningen van Hoeve de Aar. De evenementenlocatie ligt dicht bij de A76 en N281 en beschikt over een eigen parkeerterrein.

Uitbreiding in de grensregio

Met het nieuwe station breidt Electra zijn Nederlandse laadnetwerk verder uit. De locatie in Heerlen sluit volgens het bedrijf bovendien aan op het bestaande netwerk in België. Electra zegt daar met 145 stations marktleider te zijn.

“We zijn erg blij met deze opening in Heerlen,” zegt Louis-Charles Mosseray, General Manager Electra BeNeLux. “Als Belgische marktleider in ultrasnelladen hebben we al een sterke basis in de grensregio. Met deze nieuwe locatie verbinden we dat netwerk nog beter met ons groeiende netwerk in Nederland. Zo maken we snelladen toegankelijker voor bestuurders die zich dagelijks binnen de regio Zuid-Limburg verplaatsen.”

De plaatsing bij Hoeve de Aar sluit aan bij de strategie van Electra om snellaadstations te openen op goed bereikbare locaties waar ook horeca- of winkelvoorzieningen aanwezig zijn.

Achttiende Nederlandse locatie

Het station in Heerlen is volgens Electra de achttiende Nederlandse snellaadlocatie van het bedrijf. Andere locaties bevinden zich onder meer in Maastricht, Sliedrecht, Beilen, Utrecht en Vierlingsbeek.

Electra wijst erop dat Nederland weliswaar veel reguliere laadpunten telt, maar dat het aandeel snellaadstations relatief klein is. Volgens de door het bedrijf aangeleverde cijfers heeft Nederland ongeveer tien laadpunten per duizend inwoners en bestaat circa 3 procent van het laadnetwerk uit snellaadstations.

Meer dan 80 procent van de snellaadstations zou langs snelwegen staan, terwijl volgens Electra 44 procent van alle kilometers op de snelweg wordt gereden. Het bedrijf wil daarom meer snellaadvoorzieningen realiseren op stedelijke en regionaal goed bereikbare locaties.

Batterijsystemen tegen netcongestie

De meeste Nederlandse laadlocaties van Electra beschikken volgens het bedrijf over batterijsystemen. Daarmee kan elektriciteit worden opgeslagen wanneer het stroomnet minder zwaar wordt belast. Tijdens piekmomenten kan de opgeslagen elektriciteit vervolgens worden gebruikt voor het opladen van voertuigen.

Hiermee wil Electra de belasting van het stroomnet beperken en bijdragen aan het verminderen van netcongestie.

Het nieuwe snellaadstation bij Hoeve de Aar is toegankelijk voor alle bestuurders van elektrische voertuigen, zowel voor mensen die thuis geen laadmogelijkheid hebben als voor automobilisten die onderweg snel willen opladen.

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