Schachtwiel Staatsmijn Hendrik wordt feestelijk verlicht

BRUNSSUM – Het schachtwiel aan de Akerstraat in Brunssum krijgt feestelijke verlichting. De verlichting wordt op maandag 10 augustus om 21.00 uur officieel aangezet.

Het schachtwiel is een bekend symbool van de voormalige Staatsmijn Hendrik. Straks is het wiel ook ’s avonds goed zichtbaar. Zo krijgt het mijnverleden een vaste plek in het avondbeeld van Brunssum.

Eerbetoon aan de mijnwerkers

Het schachtwiel herinnert aan de rijke mijngeschiedenis van Brunssum. Daarnaast is het een eerbetoon aan de vele mijnwerkers en hun families. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de gemeente.

Oud-koempel Frans Cals zette zich in voor dit eerbetoon. Hij is lid van HKV Mijn Brunssum en de Werkgroep MijnVerleden. Ook de gemeente Brunssum werkte mee aan het plan.

Officieel moment

Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij het mijnverleden. Vertegenwoordigers van de gemeente en de Werkgroep MijnVerleden zijn daarbij aanwezig. Ook de directeur van het Mijnmuseum in Heerlen woont het moment bij.

Daarna schakelen Frans Cals en wethouder van Cultuur Hugo Janssen samen de verlichting in. Dit is het hoogtepunt van de avond.

Oud-koempels brengen vervolgens het traditionele lied Glück Auf ten gehore. Daarbij krijgen zij muzikale begeleiding.

Geschiedenis blijft zichtbaar

Met de verlichting komt niet alleen het schachtwiel in de schijnwerpers te staan. Ook de geschiedenis achter het wiel krijgt opnieuw aandacht. Het erfgoed van Brunssum blijft daardoor zichtbaar voor huidige en toekomstige generaties.

De bijeenkomst staat in het teken van historie, trots en verbondenheid.

Belangstellenden kunnen het officiële moment bijwonen. De bijeenkomst begint maandag 10 augustus om 21.00 uur. Het schachtwiel staat aan de Akerstraat, nabij de voormalige hoofdingang van Staatsmijn Hendrik.

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