Ontdek je creativiteit: cursus tekenen en schilderen start in Simpelveld

In september begint in Simpelveld een nieuw seizoen van de cursus tekenen en schilderen van Ans Westdorp. Zowel beginners als mensen die al ervaring hebben, kunnen in haar atelier kennismaken met verschillende materialen en technieken of hun vaardigheden verder ontwikkelen.

De lessen starten op maandag 21 september 2026 en worden op maandag, dinsdag en woensdag gegeven. De cursus vindt plaats in het atelier van Ans Westdorp in het voormalige Loreto-klooster aan de Kloosterstraat 68 in Simpelveld.

Aan de slag op eigen niveau

De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Deelnemers die nog niet eerder hebben getekend of geschilderd, beginnen met de basistechnieken. Ze maken kennis met verschillende materialen en leren hoe deze op papier of doek kunnen worden toegepast.

Wie al ervaring heeft, bespreekt samen met Ans Westdorp welke mogelijkheden er zijn om zich verder te ontwikkelen. Deelnemers kunnen werken aan opdrachten, maar krijgen ook ruimte om vrij met een eigen onderwerp aan de slag te gaan.

Inspirerende locatie en ontspannen sfeer

Tekenen en schilderen bieden verschillende mogelijkheden om creativiteit te ontdekken en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens de cursus staat niet alleen de techniek centraal, maar is er ook aandacht voor het vinden van een eigen stijl.

De lessen worden gegeven in het atelier in het Loreto-klooster. Daarbij wordt gewerkt in een gezellige en ontspannen sfeer.

Aanmelden voor de cursus

Voor de nieuwe cursusgroepen is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden wordt daarom geadviseerd niet te lang te wachten met aanmelden.

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan rechtstreeks bij Ans Westdorp:

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