Natuurbrand richt enorme schade aan in Boshuizerbergen: oproep voor herstel

De recente natuurbrand in de Boshuizerbergen heeft volgens de eerste inventarisaties van Het Limburgs Landschap enorme schade veroorzaakt. Vrijwel alle circa 4.000 jeneverbesstruiken in het natuurgebied lijken door het vuur te zijn getroffen. De natuurorganisatie roept mensen op om met een eenmalige gift bij te dragen aan het herstel.

Brandweerlieden, lokale agrariërs, loonwerkers en medewerkers van Het Limburgs Landschap hebben zich ingezet om de gevolgen van de brand zoveel mogelijk te beperken. Ondanks deze inspanningen blijkt de schade aan het beschermde natuurgebied zeer groot.

Grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland getroffen

De Boshuizerbergen herbergen het grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland. In het gebied stonden meer dan 4.000 jeneverbesstruiken, waarvan sommige volgens Het Limburgs Landschap ruim 130 jaar oud waren.

De eerste inventarisaties wijzen erop dat vrijwel alle struiken door de brand zijn vernietigd of ernstig zijn beschadigd. De Boshuizerbergen vormen bovendien een Natura 2000-gebied en genieten daarmee de hoogste Europese beschermingsstatus. Het Limburgs Landschap

Leefgebied van bijzondere dieren zwaar getroffen

Het gebied bood leefruimte aan verschillende bijzondere diersoorten. Onder meer de das en de levendbarende hagedis kwamen er voor. Ook vogels als de nachtzwaluw, kuifmees en boomleeuwerik en vlinders zoals de bruine eikenpage, het hooibeestje en het boomblauwtje vonden er een geschikt leefgebied.

Welke planten en dieren de brand hebben overleefd en wat de gevolgen op langere termijn zijn, moet de komende tijd worden onderzocht. Medewerkers van Het Limburgs Landschap brengen momenteel de schade in kaart en bekijken welke delen van het gebied behouden zijn gebleven.

Bijzondere betekenis voor Het Limburgs Landschap

De Boshuizerbergen hebben een belangrijke historische betekenis voor Het Limburgs Landschap. Plannen om het natuurgebied te ontginnen vormden in 1931 de aanleiding voor de oprichting van de stichting.

Bijna 95 jaar later is een belangrijk deel van het gebied door de natuurbrand zwaar beschadigd. Volgens de natuurorganisatie is de natuur veerkrachtig, maar zal het herstel veel tijd en inzet vragen.

Eerst veiligheid, daarna herstel

De eerste werkzaamheden zijn gericht op het veilig houden van het terrein en het vaststellen van de omvang van de schade. Daarna wil Het Limburgs Landschap onder meer werken aan het herstel van wandelpaden en, waar dat ecologisch wenselijk blijkt, aan nieuwe bomen en struiken.

Het kan weken, maanden en mogelijk jaren duren voordat duidelijk wordt hoe het natuurgebied zich herstelt en waar actief ingrijpen noodzakelijk is.

Oproep om de Boshuizerbergen te steunen

Het Limburgs Landschap vraagt inwoners, natuurliefhebbers en andere betrokkenen om met een eenmalige gift bij te dragen aan de werkzaamheden. Iedere bijdrage, groot of klein, kan volgens de organisatie helpen bij het onderzoek, het beheer en het toekomstige herstel van het gebied.

Directeur-bestuurder Wilfred Alblas bedankt namens de medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen iedereen voor het medeleven en de aangeboden hulp.

Doneren kan via de officiële donatiepagina van Het Limburgs Landschap.

Bron: Het Limburgs Landschap

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