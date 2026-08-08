Is 2026 een slecht wespenjaar? Nationale telling moet duidelijkheid geven

Het aantal wespen lijkt dit jaar op veel plaatsen opvallend laag. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk verschenen berichten over minder wespen. Of 2026 daadwerkelijk een slecht wespenjaar is, kan echter nog niet met betrouwbare cijfers worden vastgesteld. De Nationale Wespentelling moet meer inzicht geven in de verspreiding en verhouding van de verschillende soorten in Nederland.

De telling wordt sinds 2022 georganiseerd en trekt steeds meer belangstelling. Wespen hebben bij veel mensen een negatief imago, vooral door de overlast die ze tijdens de zomer op terrassen kunnen veroorzaken. Toch spelen de insecten een belangrijke rol in de natuur. Ze vangen onder meer andere insecten en zijn daarnaast betrokken bij de bestuiving van planten.

Veel meer soorten dan de bekende limonadewesp

Bij wespen denken veel mensen vooral aan de exemplaren die op zoete drankjes en etenswaren afkomen. In Nederland zijn dat voornamelijk de gewone wesp en de Duitse wesp. Deze twee soorten worden ook wel limonadewespen genoemd.

Volgens woordvoerder Nathan Veenstra van de Wespenstichting leven er in Nederland daarnaast nog veertien andere sociale wespensoorten. Sociale wespen bouwen een nest en leven samen in een kolonie.

De geelpoothoornaar wordt inmiddels eveneens tot deze zestien soorten gerekend, omdat deze uitheemse soort als gevestigd wordt beschouwd in Europa. Volgens de Wespenstichting worden inheemse wespen regelmatig ten onrechte voor een geelpoothoornaar aangezien.

Deelnemers aan de telling hoeven de soorten niet allemaal uit hun hoofd te kennen. De Wespenstichting stelt een telformulier beschikbaar waarop de verschillende soorten staan afgebeeld. Ook enkele solitaire wespensoorten kunnen tijdens de telling worden geregistreerd.

Regen, droogte en hitte beïnvloeden wespennesten

Het beeld dat 2026 mogelijk een slecht wespenjaar wordt, vertoont volgens voorzitter Sjoert Fleurke van de Wespenstichting overeenkomsten met 2024. In beide jaren was op verschillende plaatsen sprake van langdurige regenval, afgewisseld met zeer warme dagen.

Veel regen kan vooral tijdens de eerste ontwikkeling van een wespennest grote gevolgen hebben. Ook langdurige droogte en extreme warmte kunnen voor problemen zorgen. Bij droogte is minder nectar beschikbaar en kunnen ook de aantallen prooidieren afnemen. Wespennesten kunnen tijdens zeer warm weer bovendien oververhit raken.

Toch verschilt de situatie per plaats. De helpdesk van de Wespenstichting ontvangt naar eigen zeggen juist meer adviesaanvragen dan voorheen. Er zijn volgens de organisatie ook meldingen binnengekomen van mensen met drie of meer nesten rond hun woning.

Nog geen betrouwbare landelijke cijfers

Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gezegd of er landelijk werkelijk veel minder wespen zijn. Daarvoor ontbreken volgens de Wespenstichting voldoende betrouwbare gegevens.

De telling is een vorm van burgerwetenschap. Daardoor kunnen op basis van één telling niet direct harde conclusies over de totale wespenpopulatie worden getrokken. De resultaten leveren wel informatie op over de verspreiding van soorten en de onderlinge verhoudingen.

Ook tellingen waarbij geen enkele wesp wordt gezien zijn waardevol. Juist daardoor kan een beter beeld ontstaan van de regionale verschillen.

Zo doe je mee aan de Nationale Wespentelling

De Nationale Wespentelling wordt gehouden van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 2026. Iedereen in Nederland kan eraan deelnemen.

De werkwijze is eenvoudig:

Kies een plek in de tuin of omgeving, bij voorkeur met verschillende planten, struiken of bomen. Bekijk gedurende dertig minuten welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet. Noteer de waarnemingen op het telformulier. Geef de resultaten door via Tuintelling.nl. Geef ook een telling zonder waargenomen wespen door.

Deelnemers mogen meerdere keren tellen, zolang iedere telling op een andere plek wordt uitgevoerd. Meer informatie, het telformulier en de invoerpagina staan op de websites van de Wespenstichting en Tuintelling.

Bron: Wespenstichting en Tuintelling

Deze foto dient ter illustratie. Op de bloem is een hommel te zien, een insect uit de bijenfamilie. Het afgebeelde insect is geen wesp. Foto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel.

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