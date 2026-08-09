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Lokaal adverteren op Parkstad Actueel voor 25 euro per maand exclusief btw

Adverteer lokaal op Parkstad Actueel

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Wil jij jouw bedrijf, organisatie of dienst onder de aandacht brengen van lezers uit Parkstad en omgeving? Parkstad Actueel biedt lokale ondernemers een aantrekkelijke en betaalbare mogelijkheid om online zichtbaar te worden.

Jouw advertentie verschijnt in onze roterende lokale advertentiebalk bovenaan de website. Bezoekers zien afwisselend de advertenties van ondernemers en organisaties uit de regio.

Wat krijg je?

  • Jouw logo of advertentieafbeelding
  • De naam van jouw onderneming
  • Een korte, pakkende advertentietekst
  • Een knop met een rechtstreekse link naar jouw website of socialmediapagina
  • Zichtbaarheid in de advertentiebalk op de website van Parkstad Actueel

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€25 per maand exclusief btw

Zo geef je jouw onderneming op een laagdrempelige manier extra lokale zichtbaarheid en kunnen geïnteresseerde bezoekers rechtstreeks doorklikken naar jouw website.

Ook zichtbaar worden?

Wil je jouw onderneming toevoegen aan de lokale advertentiebalk? Stuur ons dan je logo, korte reclametekst en de link waarnaar de advertentie moet verwijzen.

Neem contact op met Parkstad Actueel en reserveer jouw plek.

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Redactie van ParkstadActueel

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