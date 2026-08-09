Adverteer lokaal op Parkstad Actueel

Wil jij jouw bedrijf, organisatie of dienst onder de aandacht brengen van lezers uit Parkstad en omgeving? Parkstad Actueel biedt lokale ondernemers een aantrekkelijke en betaalbare mogelijkheid om online zichtbaar te worden.

Jouw advertentie verschijnt in onze roterende lokale advertentiebalk bovenaan de website. Bezoekers zien afwisselend de advertenties van ondernemers en organisaties uit de regio.

Wat krijg je?

Jouw logo of advertentieafbeelding

De naam van jouw onderneming

Een korte, pakkende advertentietekst

Een knop met een rechtstreekse link naar jouw website of socialmediapagina

Zichtbaarheid in de advertentiebalk op de website van Parkstad Actueel

Instapactie

Je kunt nu adverteren voor slechts:

€25 per maand exclusief btw

Zo geef je jouw onderneming op een laagdrempelige manier extra lokale zichtbaarheid en kunnen geïnteresseerde bezoekers rechtstreeks doorklikken naar jouw website.

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Wil je jouw onderneming toevoegen aan de lokale advertentiebalk? Stuur ons dan je logo, korte reclametekst en de link waarnaar de advertentie moet verwijzen.

Neem contact op met Parkstad Actueel en reserveer jouw plek.

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