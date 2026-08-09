Gipsyflamencoconcert van Manito in Catharinakapel Lemiers

LEMIERS – Gipsygitarist Manito treedt zondag 30 augustus 2026 opnieuw op in de Catharinakapel in Lemiers. Het concert vormt inmiddels een jaarlijkse traditie en duurt van 15.00 tot 16.00 uur.
Met betoverende gitaarklanken en vurige improvisaties vertelt Manito zijn muzikale verhaal aan het publiek. Op het repertoire staan zowel vrolijke rumba flamenca uit de Camargue als weemoedige gipsyromances.
In zijn intuïtieve spel komen verschillende facetten van het leven terug. Manito speelt voornamelijk eigen composities en bewerkingen van traditionele muziek. Zijn artiestennaam verwijst naar de Franse gitaarlegende Manitas de Plata.
De historische Catharinakapel vormt met haar muurschilderingen en akoestiek het decor voor het concert.
Praktische informatie
- Datum: zondag 30 augustus 2026
- Inloop: vanaf 14.30 uur
- Concert: van 15.00 tot 16.00 uur
- Locatie: Catharinakapel
- Adres: Oud Lemiers 16, 6295 AT Lemiers
- Entree: €15, contant te betalen bij aankomst
- Reserveren: info@manito.biz of 06-23259107
Meer informatie over de locatie is te vinden op de website van de Catharinakapel.